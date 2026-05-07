Sanidad prepara "un informe técnico jurídico" sobre las condiciones de la cuarentena por hantavirus

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha señalado que este departamento está preparando "un informe técnico jurídico" respecto a las condiciones que tendrán que cumplir los 14 nacionales durante su cuarentena por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y tras el brote surgido en el crucero 'HV Hondius'.

"Hemos estado en contacto con algunos de ellos, lo que permite también la cobertura y las condiciones que tiene el barco", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "en algún momento u otro" se va a "intentar hablar con todos" para "explicarles la situación". De cualquier forma, ha manifestado que existe "tranquilidad" entre los ciudadanos españoles a bordo del barco.

En este sentido, ha asegurado que se está "cerrando el protocolo", el cual se está analizando "en común con las comunidades autónomas". Así, ha adelantado que el punto a estudiar es "el tiempo de cuarentena", ya que es necesario "valorar los tiempos en función de la última fecha en que pudieron estar en contacto", y todo con el objetivo de "no alargar el proceso más desde el punto de vista de salud pública".

Además, Gullón se ha referido al hecho de que se haya acordado que la embarcación no llegue a atracar en puerto, algo que no produce cambios "en el riesgo de salud pública", que ha reiterado que "es muy bajo". No obstante, ha explicado que, "en términos logísticos, puede variar un poco", aunque "tampoco iban a bajar muchas personas del barco" al mismo tiempo.

"Con el fondeo, tienen que ser en rondas lentas, más o menos de unas cinco personas, pero tampoco teníamos previsto desembarcar a 140 personas a la vez dentro del puerto", ha insistido. "Es otra pantalla que tenemos que cruzar", ha resumido, tras lo que ha abordado el protocolo a seguir una vez que llegue el barco, el domingo a mediodía.

TODAVÍA NO SE HA DECIDIDO DÓNDE SE REALIZARÁ LA DESINFECCIÓN DEL BARCO

"Estamos ultimando, precisamente con el Gobierno de Canarias, y con todas las autoridades, cómo realizamos esa desinfección o si continúa hasta el lugar" la embarcación sin llevarla a cabo, ha explicado, para concretar que no es posible "dar una respuesta definitiva" al respecto en este momento. Además, y pese a confirmar que se está "en contacto" con los médicos que hay en el barco, ha asegurado que será necesario estudiar si hay más casos.

En cualquier caso, ha subrayado que "el escenario más normal" es "que todos sigan asintomáticos y, por lo tanto, automáticamente se vayan a sus países de origen". De hecho, los pasajeros serán trasladados directamente al aeropuerto, pero no lo harán bajo "medicalización completa del transporte" ni medidas "extremas", ya que ha insistido en que "la transmisión persona a persona es bastante infrecuente".

A pesar de ello, Gullón ha analizado una hipotética situación en la que sí hubiese personas con sintomatología. "Dependiendo de los síntomas que esté teniendo" el paciente "y de la gravedad", el abordaje sería diferente, ha señalado, y es que "pueden ser síntomas leves" y que "se vayan" con un transporte preparado para su asistencia o puede darse el caso de "que tengan que se tratados dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS)".