El 'MV Hondius' se desembarcará en un "único" movimiento y con guaguas burbuja hasta el aeropuerto

Publicado por Europa Press Santa Cruz de Tenerife Creado: Actualizado:

La evacuación de los 87 pasajeros del 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife se deberá producir en un "único movimiento" hasta el Aeropuerto, donde les esperarán los distintos aviones de evacuación. Una vez arriben en falúas al puerto de Granadilla, serán traslados en guaguas burbujas hasta el Aeropuerto y con la certeza de no producir ningún contacto con la población local.

Las previsiones sobre las que se trabajan pasan por que el crucero esté en el exterior del puerto de Granadilla (Tenerife) entre las 3 y 5 de la madrugada del domingo. A partir de ahí, y solo con la confirmación de que el desembarco pueda producirse en un "único" movimiento, comenzará el fondeo, que se realizará en el interior del dique para facilitar la seguridad de la operación en el menor tiempo.

Así lo ha avanzado este viernes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, al término en Presidencia del Gobierno de la reunión de coordinación junto con los ayuntamientos y Cabildos, entidades involucradas en la operativa que comenzará, previsiblemente, el domingo, con la llegada del buque a aguas canarias.

"La condición indispensable pasa por que todos los países, y si no, el Estado, en su defecto, garanticen que los aviones de evacuación estén en tierra en la noche del sábado o a primera hora del domingo. Todo deberá producirse en un único movimiento", ha especificado Cabello.

La extracción de los pasajeros del buque se realizará en falúas, que se dirigirán al puerto tinerfeño respaldados por un dispositivo y un protocolo cerrado con diferentes niveles y barreras de seguridad. Sanidad Exterior ya avanza en ultimar este documento, en el que se buscará garantizar que no se produzca "ningún contacto" ni con la población ni con nadie de la isla de Tenerife. Se establecerá un protocolo para cada profesional involucrado en la evacuación.

"A partir de ahí, todo se producirá en un único movimiento, en guaguas burbujas, encapsulados, hasta llegar a la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Tenerife Sur", ha continuado Cabello.

EMPEORAMIENTO DEL MAR

Las condiciones del mar empeorarán de forma "importante" a partir del lunes, según las previsiones actuales, por lo que la "única" oportunidad" para realizar esta operación de desembarco es en torno a las 12 de la mañana del próximo domingo y hasta que cambien las condiciones a partir del lunes. "Si no, el barco deberá de salir y no se podría volver a realizar ninguna operación (en aguas canarias)", ha precisado Cabello, que ha precisado que si el lunes no se ha completado la operativa, el barco deberá "continuar su camino".

El punto "más crítico" de toda la operativa pasará, asimismo, por que el Gobierno de España garantice que todos los aviones de evacuación estén en la isla entre la noche del sábado y la mañana del domingo para esa operativa. "Ya tenemos confirmados cuatro aviones, tenemos confirmado el avión de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España", ha confimado el portavoz del Gobierno.

Respecto al cadáver de la persona fallecida a consecuencia de este brote en el crucero, Países Bajos y Sanidad Exterior confirman que continuará a bordo del buque en su trayecto previsto hasta origen.

EUROPEOS EN UN ÚNICO VUELO

Ante la presencia de mas de una veintena de nacionalidades distintos, el protocolo maneja la posibilidad de agrupar a los nacionales europeos en un único vuelo, que comprendería hasta un total de nueve países, y que se sumarían a otras nacionalidades extracomunitarias con acuerdos vigentes con la Unión Europea, lo que elevaría a 12 las nacionalidades que podrían ir en un único vuelo.

Además, se maneja la opción de activar, en caso de necesidad, un recurso de Protección Civil Europeo, junto con la posibilidad de que el propio armador del buque se responsabilice de otro de los vuelos. La tripulación, compuesta por unos 60 integrantes continuará, por su parte, con la travesía del buque hasta su lugar de origen.