La Comisión de Salud Pública aprueba con el apoyo de todas las CCAA el protocolo de manejo de pasajeros

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este viernes de la aprobación en la Comisión de Salud Pública el protocolo de manejo de personas desembarcadas del buque afectado por el brote de hantavirus, que ha contado con el apoyo de todas las comunidades autónomas.

El protocolo, acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), define los criterios de actuación para el seguimiento de las personas que hayan permanecido en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 2026, así como para los posibles contactos estrechos de casos confirmados.

El documento establece las definiciones de contacto, caso probable y caso confirmado de enfermedad por virus Andes, y basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

Todas las personas consideradas contactos -aquellas que permanecieron en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que estuvieran en contacto con un caso confirmado- deberán someterse a una cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. Durante este periodo, se les realizará una prueba de PCR a su llegada y otra a los siete días. Además, se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible.

Además, protocolo define como caso probable a cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos. Ante esta situación, el paciente será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa.

En caso de que una prueba de laboratorio resulte positiva por el Centro Nacional de Microbiología, el paciente pasará a ser un caso confirmado y será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta su recuperación clínica.