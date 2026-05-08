Fernández Mañueco ensalza la “vocación de servicio” y el “compromiso social” de los miembros del Rotary Club

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste al acto de presentación de la obra ''Historia de los Rotarios en España.1920-1936'' y entrega de distinciones de honor de la Academia Española de Estudios Históricos de Odontología y Estomatología.David Arranz

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El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ensalzó hoy la “vocación de servicio” y el “compromiso social” de los miembros del Rotary Club, al servicio de las personas, y dentro de su misión de promover “proyectos humanitarios”, según destacó en su intervención durante el acto de presentación del libro ‘Historia de los Rotarios en España. Primera Etapa (1920-1936)’, de Julio González Iglesias, presidente de la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología.

Fernández Mañueco destacó la labor desarrollada por la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología en “la difusión y conservación del patrimonio científico e histórico” vinculado a estas disciplinas, en declaraciones recogidas por Ical durante un acto celebrado en la Torre de los Anaya de Salamanca, en el que también estuvo presente el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, el rector de la Usal, Juan Manuel Corchado, y el vicepresidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, entre otras autoridades.

En su discurso, el presidente de la Junta en funciones elogió el trabajo de los sanitarios y reconoció la importancia de la incorporación de las innovaciones tecnológicas a los centros hospitalarios de Castilla y León. “Pero hay algo que nos da mucha tranquilidad, a los que somos usuarios y pacientes de la sanidad pública, que es que los profesionales nunca pierden la humanidad, la cercanía y la empatía”, agradeció el mandatario autonómico.

Por su parte, la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología hizo entrega de sus distinciones honoríficas en un acto en el que el presidente del Ejecutivo autonómico recibió, en representación de la Junta de Castilla y León, la medalla de oro y el diploma que le distingue como socio de honor de la institución.

“Entiendo que una de las claves por las que se nos hace este reconocimiento, a la Junta, es porque tenemos ese compromiso con lo público. Tenemos el mejor sistema educativo de España, entre los diez mejores del mundo desarrollado, somos ahora mismo la envidia en dependencia y estamos entre los tres mejores sistemas sanitarios del país. Este compromiso con las personas, con los más vulnerables, aquellos que más lo necesitan es fundamental”, manifestó Mañueco.

El libro presentado hoy en presencia del presidente, bajo el título ‘Historia de los Rotarios en España. Primera etapa (1929-1936)’, del escritor Julio González Iglesias, es un relato de la instauración de Rotary Club en Madrid, en 1920, hasta la disolución de todos los clubs en España en 1936 a causa de la Guerra Civil. La obra consta de dos volúmenes. Este primer volumen de diez capítulos comienza con un preámbulo donde se refiere al nacimiento del Rotary de Chicago en febrero de 1905, que comenzó con la idea de circunscribir su actividad en esa ciudad, pero terminó por imponerse la idea de extender los clubs por todo el mundo.

Y es así como, en 1920, se crearon sendos clubs en Madrid y en Barcelona, siendo el de Madrid el primero en su género en la Europa Continental, tal como recogió el diario La Época, cuyo director, Alfredo Escobar Ramírez, marqués de Valdeiglesias, fue su primer presidente. A partir de ahí, este primer volumen narra las vicisitudes y datos biográficos de rotarios, promotores, presidentes, y las fundaciones de otros clubs en España. También se trata el ataque de La Croix contra el Rotary y los siguientes de parte de la jerarquía católica, con sus consecuencias.