'Recorriendo Soria': memoria viva de los pueblos despoblados

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En los caminos de tierra, en las casas derruidas y en los pueblos donde el silencio pesa más que el paso del tiempo, hay una historia que no siempre se cuenta. Una historia que José Ramón Esteban Soria lleva años documentando a través de su proyecto ‘Recorriendo Soria’, una ventana en redes sociales desde la que retrata la despoblación de la provincia con una mirada íntima y respetuosa.

Bombero de profesión en El Burgo de Osma desde hace más de tres décadas, Esteban ha convertido sus días libres en recorridos por una Soria que, en muchos casos, solo se mantiene en la memoria de los habitantes más longevos de la diáspora. “Soy un sentimental de la provincia y ya cuando era niño iba con mi padre recorriéndola”, explica.

Esa emoción con la que habla de Soria es la que guía cada uno de sus vídeos y fotografías en su proyecto que lleva el lema ‘Recorriendo Soria hasta el último rincón”. Esteban asegura que en su caminar encuentra pueblos vacíos, que “no abandonados”, y que todavía laten en los corazones de los que un día emigraron.

“No me gusta decir abandonados; se han quedado despoblados. La gente no los dejó porque quiso, se fue con tristeza, pensando en volver, y ya no pudieron”, indica, para explicar que su proyecto se inició primero a través de la fotografía, más tarde a través del video y finalmente ha incorporado imágenes del dron. Sus trabajos se pueden visionar a través de You Tube, Titk Tok e Instagram.

Esa idea atraviesa en todos sus reels y documentales. En cada casa abierta, en cada objeto olvidado, hay una historia. “En algunos pueblos todavía están las cazuelas, las cosas de cuando se fueron en los años 50. Eso a mí me llega al alma”, confiesa.

Esteban exhibe la despoblación y la reconstruye en sus videos a través de testimonios, documentos y hallazgos fortuitos. Uno de ellos le inspiró incluso a rodar un corto, ‘Recorriendo Soria, querido diario', donde recrea el éxodo rural a partir de un cuaderno encontrado en un pueblo deshabitado “Era de una chica que contaba cómo sus familiares les decían que se fuera a Barcelona, que allí habría trabajo”, relata.

En ese relato aparece el conflicto de toda una generación: “Decía algo así como ‘sé que me tengo que marchar, pero en el fondo de mi corazón no quiero’. Una frase que resume el desarraigo de miles de sorianos que se marcharon”, remarca, para señalar que todo lo que encuentra en las casas abandonadas las deja tal y como las halló por respeto a sus “moradores”.

Historias que siguen vivas

Más allá de los pueblos vacíos, su proyecto conecta con personas que mantienen un vínculo emocional con esos lugares. Como el caso de una mujer en Bolivia que vio, a través de sus vídeos, Valdeprado, el pueblo de su padre. “Le enseñó el vídeo a su padre en una tablet y me mandó un mensaje diciendo que le había hecho llorar porque había regresado a su pueblo”, recuerda.

O el de Araceli Jiménez, una mujer que emigró de niña a Argentina con diez años y que conserva la memoria de su casa, hoy desaparecida. “Me mandó una fotocopia del billete del barco. Tardó un mes en llegar a Argentina. Estas cosas son las que me llegan al alma”, admite.

Entre todas las historias que ha encontrado, hay una que resume la complejidad de la despoblación: la de Romana, una mujer de 98 años que vive sola en un núcleo abandonado: “Ella está bien; está lúcida y vive como quiere”.

El soriano admite que su familia le ayuda con la edición e incluso participaron en la producción del proyecto ‘Territorio Tierras Altas’ mediante el que grabaron los despoblados de esta comarca-la más despoblada de Europa. "Dormíamos en las casas deshabitadas. La comarca es una preciosidad”, considera.

De la fotografía al dron

El proyecto de Esteban nace mucho antes de las redes sociales. Primero fue la fotografía en una web local, después el salto al vídeo y, más tarde, el uso de drones para mostrar los pueblos desde el aire. “Llegaba con la cámara, el trípode, el dron y hablaba con la gente. Al principio desconfiaban, pero luego conectábamos. La gente me pregunta por parajes para patear y disfrutar”, precisa.

Su trabajo ha evolucionado con las redes. Hoy prioriza formatos más cortos en plataformas como Instagram o Facebook, donde suma miles de seguidores, en su mayoría vinculados a Soria.

"Recorriendo Soria no es solo un proyecto de divulgación. Es, en la práctica, un archivo visual de la despoblación. Cada vídeo documenta no solo un lugar, sino una forma de vida que desaparece. Cada imagen conserva fragmentos de historia que, de otro modo, quedarían en el olvido", afirma.

Desde su doble condición de bombero y cronista amateur, José Ramón Esteban recorre la provincia con una cámara y una idea clara: que esos pueblos, aunque vacíos, sigan teniendo voz. Porque, como él mismo resume, no se trata solo de enseñar Soria, sino de entenderla. Y, sobre todo, de no olvidar lo que fue.