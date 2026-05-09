La solidaridad vence a la IA en la Marcha Asprona para recaudar fondos destinados a la mejora del transporte y la reforma del local de ocio

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La solidaridad y la sensibilización sobre la inclusión de las personas con discapacidad intelectual vencieron hoy en Valladolid a la Inteligencia Artificial (IA) en la Marcha Asprona, que contó con 4.300 inscritos, para recaudar fondos destinados a la mejora del servicio de transporte y las obras del nuevo local de ocio de la Fundación Personas.

Un año más, y en vísperas de celebrar en 2027 las Bodas de Oro de la iniciativa, Valladolid se volcó con la caminata de Asprona. De nuevo, niños, jóvenes, adultos y personas mayores se dieron cita minutos antes de las 9.30 horas en el punto de salida, la Cúpula del Milenio, para vivir la fiesta de la inclusión. La Fundación Personas eligió este año el lema ’La IA no puede venir por ti’ para hacer un guiño a los jóvenes. A la vista del entusiasmo, la solidaridad pudo con la Inteligencia Artificial, con cientos de personas que salieron a la calle para recorrer los 22 kilómetros, que discurren entre la Cúpula del Milenio y la Facultad de Económicas, con parada incluida en el Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva. El recorrido urbano y rural está abierto a todos los públicos y es libre de barreras arquitectónicas.

El número de inscritos fue similar al de los últimos años, pese a que el año se suspendió por las adversas condiciones meteorológicas. Esta mañana, las nubes amenazaban lluvia en la ciudad pero el agua respetó la Marcha, que se pudo celebrar con normalidad.

La Fundación Personas se congratuló de que los participantes de esta edición contaran con muchos andarines jóvenes para que disfruten de una experiencia de acompañar a personas con discapacidad intelectual, que son los verdaderos protagonistas. Además, es una manera de conectar con el colectivo. En concreto, cerca de 900 inscritos eran menores de 25 años.

La inscripción volvió a confirmar el carácter social de la cita, ya que se registraron 753 grupos, con un peso especialmente alto de familias (553) y amigos (156), lo que refleja que la ciudadanía participa en la Marcha como un “plan compartido”.

El director general de Fundación Personas, Daniel Clavero, reconoció a Ical que la entidad de Valladolid cuenta con “muchas necesidades” y este año ha decidido que la recaudación de la Marcha Asprona vaya para los servicios de transporte que son “fundamentales” para que los usuarios lleguen al medio centenar de centros de atención, distribuidos por la provincia. También, el dinero irá destinado al acondicionamiento de un centro de ocio. “La entidad trabaja en todo el ciclo vital de la persona y el ocio también es muy relevante”, apuntó.

También tuvo palabras de agradecimiento para los voluntarios, profesionales, empresas y patrocinadores así como los vallisoletanos que participan en la Marcha de Asprona. “Hoy es una jornada de celebración y para parar un poco en lo vertiginoso del día a día para disfrutar de lo que hacemos y compartirlo con todos los andarines”, subrayó.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó que, a punto de cumplir 50 años, la ciudad fue pionera a la hora de celebrar un evento de este tipo, que combina el deporte, la convivencia y, sobre todo, la sensibilidad y la solidaridad. “Lo más importante es sentirnos todos parte de todo y ayudar a las personas que tienen discapacidad intelectual, además de aportar para que la vida del colectivo sea mucho mejor”, declaró.

En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien consideró que la Marcha Asprona es “toda una referencia” en la ciudad y provincia. “Es un día de celebración para dar visibilidad a las personas con discapacidad y sus familias pero también para poner en valor el trabajo que hacen las entidades del Tercer Sector”, manifestó.

En este sentido, recordó que la institución provincial destina cada año 2,7 millones de euros a este tipo de asociaciones como Fundación Personas-Asprona para el desarrollo de talleres ocupacionales, prelaborales y vivienda tutelada, como la que se ultima en Tordesillas. “Es una obligación y una labor ayudar a estas personas con discapacidad para que tengan una integración real, que siempre es un poquito más difícil en el medio rural”, aseveró.

Durante la marcha también se pudo ver a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, y al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, entre otros. Además, acudió el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, quien reconoció el trabajo de los profesionales del Tercer Sector para “mantener viva una sociedad”. Valoró a las asociaciones y entidades que se “autoorganizan” para defender sus derechos allá donde, en muchas ocasiones, las administraciones no llegan.

Martínez apuntó, según Ical, que este tipo de iniciativas solidarias como la Marcha Asprona sirven para visibilizar a las personas con capacidades especiales, que tienen dificultades para su incorporación al mercado laboral o para desarrollar su vida con “total y absoluta normalidad”.