CES de CyL y País Vasco defienden el cooperativismo como "gran vehículo de desarrollo rural" y vertebrador territorial

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, y su homólogo en el País Vasco, Javier Muñecas, han reivindicado este lunes el papel del cooperativismo como eje vertebrador del territorio y principal motor de desarrollo tanto en el ámbito rural como en el urbano. Durante el foro informativo 'El cooperativismo en el siglo XXI', ambos dirigentes han destacado la capacidad de este modelo para generar oportunidades y asentar población.

Cabero ha afirmado que la economía social dota a la actividad empresarial de dimensiones sociales "difíciles de cubrir" desde otros ámbitos. En este sentido, ha puesto como ejemplo a Castilla y León, donde las empresas que más facturan en provincias como Zamora o Soria responden a este modelo.

Así, según ha detallado, el sector representa casi el ocho por ciento del tejido productivo de la Comunidad, con más de 30.000 empleos y unas 5.000 empresas vinculadas.

Por su parte, Javier Muñecas ha subrayado el impacto "diferencial" del cooperativismo en la cohesión social y territorial, así, el presidente del CES vasco ha recordado que la tradición industrial y el trabajo conjunto han sido las claves del éxito en el País Vasco. Además, ha definido esta fórmula como un sistema de emprendimiento "excelente" que permite crear sociedades sobre una base más democrática y equitativa.

Ambos presidentes han coincidido en la necesidad de que la economía social se incorpore de forma efectiva en la orientación del emprendimiento y en el sistema educativo. Cabero ha insistido en que "nadie debería finalizar sus estudios universitarios o de formación profesional sin conocer la economía social", por lo que ha propuesto la implantación de microcredenciales y programas específicos de formación para futuros profesionales y empresarios.

En cuanto al marco normativo, Cabero ha recordado que el artículo 129 de la Constitución Española ya marca como objetivo el fomento de las cooperativas y sociedades laborales. Asimismo, ha señalado la importancia de la reciente Ley de impulso de la economía social a nivel estatal y las recomendaciones del Consejo Europeo para relanzar esta actividad, especialmente como respuesta al reto demográfico.

Finalmente, los responsables de ambos consejos han reafirmado su compromiso de trabajo conjunto a través de la Red Transnacional Atlántica. Además de la economía social, los CES de Castilla y León y el País Vasco han avanzado que mantienen una colaboración permanente en proyectos estratégicos como el Corredor Atlántico y la constitución de la macroregión atlántica en el seno de la Unión Europea.