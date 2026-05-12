Herido un varón tras sufrir un accidente de tráfico en Monasterio de Rodilla
El vehículo se salió de la carretera que une la localidad con Temiño
Un varón de unos 70 años resultó herido este martes tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-5005, en Monasterio de Rodilla (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.
La sala de emergencias recibió una llamada a las 14.22 horas que alertaba de la salida de vía de un turismo y se solicitaba asistencia para un varón, que se encontraba consciente aunque aturdido y se quejaba de dolor de espalda.
Los servicios de emergencia dieron aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se desplazaron hasta el lugar.