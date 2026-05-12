Herido un varón tras sufrir un accidente de tráfico en Monasterio de Rodilla

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Un varón de unos 70 años resultó herido este martes tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-5005, en Monasterio de Rodilla (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias recibió una llamada a las 14.22 horas que alertaba de la salida de vía de un turismo y se solicitaba asistencia para un varón, que se encontraba consciente aunque aturdido y se quejaba de dolor de espalda.

Los servicios de emergencia dieron aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se desplazaron hasta el lugar.