Más de 30 empresas de la industria agroalimentaria de CyL participan en la feria 'TuttoFood' de Milán

El viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, visita la feria 'TuttoFood' 2026 de Milán, en Italia.JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de 34 empresas de la industria agroalimentaria de Castilla y León participa este miércoles en la feria 'TuttoFood' 2026 de Milán, en Italia, donde buscan potenciar el "posicionamiento de los alimentos de la comunidad en el mercado italiano", que ocupa actualmente el tercer puesto en el ranking autonómico de exportaciones agroalimentarias.

El viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, ha visitado este miércoles el certamen para prestar "apoyo directo" a los participantes, en un evento que se ha consolidado como "una de las mayores plataformas internacionales de alimentos y bebidas de Europa", según ha señalado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta edición reúne a más de 100.000 profesionales y 4.000 compradores de un centenar de países, y centra su enfoque en "la innovación alimentaria, la sostenibilidad y las nuevas tendencias en 'food-tech' y alimentación saludable", con el refuerzo de la zona 'Tutto Bio by Natexpo', un espacio dedicado "exclusivamente a la producción certificada ecológica".

De las 34 empresas castellanas y leonesas que participan en la feria, 26 participan bajo el paraguas del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) en dos puestos institucionales, uno situado en el espacio dedicado a productos cárnicos, 'Meat & Cured Meat', y el segundo orientado a productos de alimentación general, 'Grocery', lo que supone "aproximadamente el 33 por ciento de toda la representación española en este evento internacional".

EXPORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN

El sector agroalimentario es "el segundo más importante de Castilla y León", según ha afirmado la Junta, y se ha consolidado como "uno de los más estratégicos para la internacionalización" de la comunidad, con unas exportaciones totales que han alcanzado los 3.350 millones de euros al cierre de 2025.

En el mercado italiano, la Comunidad mantiene "una balanza comercial con superávit", con un volumen de ventas en el último año de 260,6 millones de euros, lo que supone "un crecimiento del 21 por ciento en los últimos cinco años".

Este sector representa casi el 17 por ciento del total de la comunidad, un hito que se apoya en "la excelencia de sus productos", avalada por "69 figuras de calidad", como las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), Vinos de Calidad y Marcas de Garantía, lo que sitúa a Castilla y León como "la segunda comunidad de España con mayor número de reconocimientos de este tipo".

Por otra parte, las exportaciones totales de Castilla y León realizadas a Italia alcanzaron en 2025 los 1.285 millones de euros, y posicionaron a este mercado como "el cuarto cliente de las exportaciones de la comunidad".

ALIMENTOS MÁS DEMANDADOS EN EL MERCADO ITALIANO

Más del 90 por ciento de los productos que Castilla y León envía a Italia pertenecen a las categorías de alimentos frescos y transformados, y entre los "productos estrella" y más demandados destaca, en primer lugar, el queso, cuyas ventas alcanzaron los 76,2 millones de euros en el último ejercicio, seguido por los productos de panadería y galletas, con 34,1 millones de euros.

Asimismo, existe una alta demanda de productos frescos, como la carne de ovino, con 19,6 millones de euros; los frutos de cáscara como castañas y piñones, con 14,5 millones; el jamón, con 9,5 millones; y la carne porcina, con 5 millones de euros en veentas, además de tros productos con una proyección "creciente y excelente acogida en las mesas italianas", como el aceite de oliva, los extractos de café, la leche, la nata y los ajos.