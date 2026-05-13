Carnero pide al patrón paz mundial, estabilidad institucional en España, oportunidades para los jóvenes y que prosperen las negociaciones con Renault

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en la ofrenda floral y la posterior procesión en honor a San Pedro Regalado.Rubén Cacho

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pidió hoy al patrón de la ciudad, San Pedro Regalado, paz mundial, ya que “es los que más necesitamos en este momento todos los seres humanos”, y a nivel español le reclamó que interceda para alcanzar “una estabilidad institucional de la que, en este momento, carecemos todos los españoles”.

Para Valladolid, el regidor pidió, en declaraciones recogidas por Ical, “que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida aquí, en nuestra ciudad, porque queremos que ese talento que atesoran permanezca aquí, junto a nosotros, ya que eso redundará en beneficio de toda la Comunidad y de la ciudad”.

Asimismo, pidió “empleo para todos aquellos que no lo tienen o mejoras laborales para aquellos que así lo ansían”, y también en el ámbito laboral mostró su anhelo de que “todas las negociaciones empresariales que, como la de Renault, se están llevando a cabo en estos momentos, lleguen a buen puerto”.

Así lo apuntó instantes antes de participar en la ofrenda floral a San Pedro Regalado, que se desarrolló un año más en el exterior de la Iglesia del Salvador, en Valladolid, en cuya pila bautismal el santo fue bautizado, según cuenta la tradición, en 1390.

Tras la ofrenda floral, la comitiva, en la que también tomaron parte activa el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, entre otras autoridades, partió en procesión hacia la catedral, donde los asistentes participaron en la misa solemne impartida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.