Castilla y León impulsa Cibermov, un ecosistema de ciberseguridad para la movilidad conectada, desde el 5G Forum.5G FORUM

Publicado por Europa Press Sevilla Creado: Actualizado:

La IX edición del 5G Forum, que se celebra en Sevilla del 12 al 15 de mayo en el Auditorio Cartuja --gestionado por Yventu-- en Sevilla TechPark, ha acogido la presentación de Cibermov, el nuevo Centro de Excelencia en Ciberseguridad aplicada a la Movilidad Conectada, una iniciativa pionera orientada a convertir a Castilla y León --especialmente a Valladolid-- en "un entorno demostrativo de referencia internacional en el ámbito del vehículo conectado y la movilidad inteligente".

Según ha informado 5G Forum en una nota, el proyecto ha sido presentado en una mesa redonda en la que han participado la jefa de Área de Digitalización y Sostenibilidad del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), Itzíar Martín Alonso; el responsable de proyectos de movilidad conectada de Renault Group España, Pablo Camblor; y el manager de preventa de Administraciones Públicas en MasOrange, Francisco López Conde. Han analizado el potencial de esta iniciativa para "acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la automoción conectada, las infraestructuras inteligentes y la ciberseguridad aplicada al automóvil".

Durante la sesión se ha explicado que Cibermov forma parte de la red territorial de especialización tecnológica en ciberseguridad impulsada por el Gobierno de España y coordinada a través de Incibe, dentro de la estrategia nacional apoyada por fondos europeos Next Generation EU. Así, Castilla y León lidera el denominado Nodo 1, junto a Andalucía y País Vasco, centrando su especialización en movilidad conectada y automoción, uno de los principales motores industriales de la comunidad.

Asimismo, durante el panel han destacado que "más del 22% del PIB regional está vinculado al sector de la automoción y la movilidad", poniendo en valor "el peso estratégico de un ecosistema que cuenta con cinco plantas de ensamblaje, miles de empleos cualificados y una fuerte capacidad exportadora".

UN LABORATORIO URBANO CONECTADO PARA VALIDAR EL FUTURO DEL VEHÍCULO INTELIGENTE

Cibermov nace como un laboratorio urbano a cielo abierto diseñado para desarrollar, validar y testar nuevas soluciones de movilidad conectada segura antes de su despliegue comercial. El circuito, desplegado en la ciudad de Valladolid, cubre distintos escenarios urbanos reales como avenidas principales, zonas céntricas, rondas de circunvalación, carriles bici, intersecciones o pasos subterráneos, "permitiendo evaluar el comportamiento de las tecnologías en condiciones reales de tráfico".

Por su parte, Renault Group España ha destacado el "profundo" cambio que vive actualmente el sector de la automoción, evolucionando desde un modelo basado únicamente en sensores y percepción humana hacia un ecosistema donde vehículos, infraestructuras y usuarios intercambian información de forma constante y en tiempo real.

En este sentido, el responsable de proyectos de movilidad conectada ha señalado que "el vehículo ya no solo verá el entorno, será capaz de comunicarse con otros vehículos, con la infraestructura y con peatones o ciclistas". Además, ha destacado cómo esta nueva generación de movilidad abre "enormes" oportunidades así como nuevos retos tecnológicos y de seguridad.

Asimismo, el proyecto integra tecnologías avanzadas como cámaras inteligentes, radares, pantallas LED, sensores, vehículos conectados y servidores de computación en el borde (edge computing), permitiendo desarrollar casos de uso vinculados a percepción cooperativa entre vehículos, detección de usuarios vulnerables, control inteligente de velocidad, gestión avanzada de aparcamientos o protección en entornos escolares.

En este contexto, uno de los elementos clave del proyecto es la infraestructura de comunicaciones desarrollada por MasOrange, que actúa como la "columna vertebral tecnológica" del entorno experimental. Cibermov incorpora una red privada 5G desplegada específicamente para el circuito, combinando frecuencias de 3,5 GHz y 700 MHz para "garantizar tanto capacidad como cobertura".

Además, la arquitectura integra capacidades avanzadas como network slicing, priorización de tráfico y edge computing local, permitiendo reservar recursos de red para aplicaciones críticas de movilidad conectada y reducir latencias en tiempo real. En este sentido, el manager de preventa de Administraciones ha espuesto que "se han desarrollado mecanismos capaces incluso de liberar recursos de usuarios no prioritarios para garantizar las comunicaciones críticas en tiempo real".

No obstante, la infraestructura incorpora también una plataforma MQTT desarrollada por Orange, capaz de actuar como intermediario inteligente para distribuir únicamente la información relevante a cada vehículo o sistema conectado, optimizando así el rendimiento de las comunicaciones. Cibermov integra tecnologías Vehicle-to-Everything (V2X), tanto ITS-G5 como C-V2X, que permiten habilitar comunicaciones directas entre vehículos, infraestructuras y otros usuarios de la vía.

LA CIBERSEGURIDAD, EJE CENTRAL DEL PROYECTO

La ciberseguridad constituye uno de los pilares fundamentales de Cibermov. El proyecto incorpora infraestructuras PKI específicas, sistemas avanzados de detección de anomalías basados en contexto, monitorización continua, ejercicios avanzados de simulación de ataques (red teaming) y técnicas orientadas a garantizar comunicaciones seguras dentro del ecosistema conectado.

Al hilo, los responsables del proyecto han destacado que "todo el ecosistema ha sido diseñado con la ciberseguridad como elemento transversal", subrayando la necesidad de validar este tipo de tecnologías antes de su futura implantación masiva en ciudades y redes de transporte inteligentes.

Igualmente, los participantes han coincidido en destacar el carácter pionero de la iniciativa, que convertirá a Valladolid en el primer circuito urbano abierto de movilidad conectada y ciberseguridad de estas características en España y uno de los primeros de Europa.

Actualmente, Cibermov se encuentra finalizando su fase de implementación y validación e inicia ya la etapa de demostración tecnológica, que se extenderá hasta septiembre de 2026. Posteriormente, el Ayuntamiento de Valladolid asumirá la gestión del entorno con el objetivo de consolidarlo como plataforma permanente de innovación. "Valladolid se convierte así en un laboratorio urbano de referencia para validar el futuro de la movilidad conectada segura".