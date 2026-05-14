Villanubla inaugura su Hogar Digital como referente de innovación rural y atención inteligente a mayores

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta el Centro Demostrador de Hogar Digital, un espacio pionero en domótica, teleasistencia y eficiencia energética.Miriam Chacón

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Villanubla (Valladolid) dio un paso más en su estrategia de desarrollo e innovación con la inauguración del Centro Demostrador Hogar Digital, un espacio concebido para mostrar las posibilidades de los edificios inteligentes y las nuevas tecnologías aplicadas al bienestar, especialmente de las personas mayores y del entorno rural.

El nuevo Hogar Digital permitirá experimentar soluciones tecnológicas aplicadas a viviendas y edificios inteligentes, desde sistemas de control de temperatura y humedad hasta herramientas de asistencia para mayores o monitorización remota. Según explicó el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, el objetivo es demostrar que “un edificio inteligente no es algo complejo, sino una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Ortega enmarcó la actuación dentro de un proyecto de cooperación transfronteriza entre España y Portugal financiado con fondos FEDER y destacó su valor “pedagógico” para acercar la transformación digital al medio rural. También recordó la labor formativa del programa CyLDigital, presente en Villanubla con más de un centenar de cursos impartidos. “Hay que avanzar en competencias digitales para optimizar todas estas herramientas”, señaló.

El alcalde la localidad, Pablo Miranda, defendió que Villanubla “aspira a convertirse en un modelo de cómo una comunidad puede preservar sus raíces a la vez que abraza el futuro”, reivindicando el potencial del municipio gracias a su “ubicación estratégica” y a una visión “moderna y pragmática” del desarrollo local.

Miranda aseguró que el proyecto forma parte de una hoja de ruta diseñada al inicio de la legislatura. “Teníamos un plan para Villanubla y lo estamos llevando a cabo”, afirmó, repasando iniciativas impulsadas en materia empresarial, deportiva, cultural y social. El regidor destacó además la apuesta por convertir el municipio en un polo de atracción ligado a la innovación y al aeropuerto de Valladolid. “Hoy gracias al apoyo incondicional de la Diputación y del Área de Innovación Digital, lo hemos logrado”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, defendió la necesidad de garantizar que vivir en el medio rural “no sea un obstáculo para estar en la vanguardia de la innovación y la transformación digital”. Íscar destacó que el proyecto supuso una inversión cercana a los 170.000 euros y puso el foco en el envejecimiento de la población provincial, donde cerca del 30 por ciento de los habitantes supera los 65 años.

“Este proyecto va a ayudar a las personas mayores, pero también a los cuidadores y a las familias, permitiendo vivir con mayor tranquilidad y dignidad”, afirmó. Además, incidió en que el centro servirá como espacio de formación y como oportunidad para generar nuevas iniciativas empresariales vinculadas a las tecnologías inteligentes.

Los asistentes participaron en una visita guiada por las instalaciones para conocer de primera mano los dispositivos y aplicaciones integrados en el nuevo Hogar Digital. El investigador de CARTIF y jefe del proyecto, Raúl Gómez, explicó cómo los distintos dispositivos instalados pueden ayudar a mejorar la seguridad, la eficiencia energética, la comunicación y la salud dentro de la vivienda. El espacio permanecerá abierto al público y también acogerá cursos, talleres y actividades formativas dirigidas a personas de todas las edades.

A lo largo del recorrido se mostraron soluciones tecnológicas como cerraduras inteligentes, mirillas digitales, sensores de humo, fugas de agua y detectores de presencia, todos ellos conectados a un sistema domótico que permite controlar el hogar desde el teléfono móvil. Además, se realizaron demostraciones prácticas con asistentes virtuales y robots como Temi, capaces de interactuar con los usuarios y desplazarse por la vivienda para ofrecer apoyo en tareas cotidianas.

El centro también incorpora herramientas enfocadas al bienestar y al ocio, como televisores inteligentes, gafas de realidad virtual y dispositivos de monitorización de salud, entre ellos relojes y anillos inteligentes que controlan parámetros como el ritmo cardíaco o detectan caídas.