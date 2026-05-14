Cerca de 130 tunos de cinco universidades participarán en el I Certamen de Tunas Ciudad de Ávila

Publicado por Europa Press Ávila Creado: Actualizado:

Cerca de 130 tunos de formaciones de cinco universidades se darán cita este viernes y sábado, días 15 y 16 de mayo, respectivamente, en la capital abulense, en el marco del I Certamen de Tunas Ciudad de Ávila, que se celebrará dentro de las fiestas de San Segundo.

Esta primera edición contará con la tuna de Derecho de Santiago de Compostela, la tuna de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva, la tuna de la Universidad Pontificia de Salamanca, la tuna de Magisterio de Santander y la tuna de Magisterio de Segovia, tuna madrina de la de Magisterio de Ávila.

Serán dos jornadas de encuentro y convivencia en las que abulenses y visitantes podrán acercarse a la música de la tuna y a estas agrupaciones tan características y, para ello, se dividirán las actividades en dos jornadas.

En concreto, el viernes 15 de mayo, a las 20.00 horas, habrá un concurso de rondas en el Mercado Chico en el que se premiará la Mejor Ronda, mientras que, el sábado, a las 12.30 horas, habrá un concurso de pasacalles por el casco histórico en el que también se otorgará el premio al mejor pasacalles.

A partir de las 18.30 horas, en el Auditorio de San Francisco y con entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará el Certamen de Tunas, con la participación de todas las formaciones y en el que se otorgarán premios a las dos mejores tunas, mejor solista, mejor baile de bandera, mejor baile de pandereta y a la tuna más tuna, que encarna todos los valores de la tuna sobre un escenario.

Además, este encuentro servirá para rendir homenaje a José Manuel Herrero 'Michel', integrante de la Ronda Segovia y de La Esteva y figura clave en la tuna segoviana, fallecido recientemente.