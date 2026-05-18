Los alcaldes de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad informan al Rey de los avances del I Encuentro Iberoamericano.

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

El Rey Felipe VI ha recibido este lunes a los alcaldes de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en un acto celebrado en el palacio de El Pardo, de Madrid, en el que los regidores han trasladado al monarca los avances del I Encuentro Iberoamericano. A la recepción ha asistido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Durante el encuentro, los regidores han agradecido el apoyo de la Corona al esfuerzo colectivo del Grupo en la preservación y difusión del Patrimonio. Asimismo, el presidente del Grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha expresado la vinculación de la institución de la Corona y los lazos históricos que unen a las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad con la esencia de España.

Mazarías ha enumerado ante Don Felipe los próximos eventos programados y ha hecho una referencia especial al Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta reunión, prevista para el próximo mes de marzo en la ciudad de Cáceres, reunirá a las sesenta y cuatro ciudades iberoamericanas que cuentan con el reconocimiento de la Unesco con el objetivo de estrechar lazos, generar una red estable de intercambio para la gestión patrimonial y afrontar de forma coordinada los retos comunes.

Según ha apuntado el alcalde segoviano, España tiene en esta cita una oportunidad única para ejercer un liderazgo cultural y técnico en Iberoamérica que complemente los vínculos que Su Majestad cultiva en aquella región del mundo. Del mismo modo, Mazarías ha recordado las conmemoraciones de aniversario de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad que se celebrarán próximamente en varias ciudades del Grupo.

En concreto, ha detallado el cuadragésimo aniversario para Toledo y Cáceres y el trigésimo para Cuenca en este año 2026, además de la ampliación de la declaración para Ávila en 2027, Alcalá de Henares en 2028 y San Cristóbal de la Laguna en 2029. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades.