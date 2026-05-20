Cae un 2,24% la mortalidad en CyL a principios de mayo, 1,80 puntos más que en España

Archivo - Personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de San Fernando. A 31 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El cementerio de San Fernando se prepara para acoger la festividad de Todos los Santos. En la jornada previa, num.María José López - Europa Press - Archivo

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La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 2,24 por ciento a principios del quinto mes del año 2026 con un acumulado de 10.324 defunciones en este periodo, 1,8 puntos más que en España donde bajó un 0,44 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 20 de mayo, el número de defunciones hasta la semana 18 del año 2026 --comienza el lunes 27 de abril y termina el domingo 3 de mayo -- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 493 defunciones en concreto en el periodo analizado (558 en similar semana de 2025).

El pasado año la mortalidad en Castilla y León cayó un 1,60 por ciento en una semana similar con un acumulado total entonces de 10.607 defunciones.

Las defunciones han mostrado una evolución dispar en las provincias de Castilla y León en lo que va de año ya que han caído en siete provincias y han subido en dos: Segovia (8,46 por ciento) y Salamanca (0,96 por ciento).

Zamora ha anotado la caída más acusada, con un descenso del 8,30 por ciento, seguida de Ávila, con una bajada del 7,44 por ciento; Palencia, con un 5,02 por ciento; Soria, con un -4,54 por ciento; Valladolid, con un -2,76 por ciento; León, con un -1,54 por ciento, y Burgos, con un -0,97 por ciento.

Por su parte, León ha contabilizado el mayor volumen acumulado de defunciones, con 2.194 fallecimientos, seguida por Valladolid, con 1.834; Burgos, con 1.568; Salamanca, con 1.401; Zamora, con 905; Palencia, con 713; Ávila, con 698; Segovia, con 600, y Soria, con 411.