Nuria Rubio denuncia la "parálisis total" de la Junta desde las elecciones y reclama "que asuman sus competencias"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio (2D), junto a la directora de Proyecto Hombre de Ponferrada, Tania Paz (C), la procuradora socialista por León Mabel Fernández (D), la portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de León, Lucía de Castro (I), durante su visita a la institución.César Sánchez

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La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, denunció hoy la “parálisis total” de la Junta desde las elecciones autonómicas y reclamó que asuma sus competencias, con la ayuda al Tercer Sector y la mejora de la educación y no con el desmantelamiento de los servicios de extinción de incendios ante un nuevo verano que se prevé “muy peligroso”.

Así lo dijo durante su visita al centro de Proyecto Hombre en Ponferrada, acompañada de la procuradora socialista por León, Mabel Fernández, y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de León, Lucía de Castro, para conocer de primera mano la labor que se hace en este espacio, que atiende a personas con adicciones a sustancias estupefacientes y problemas relacionados con el juego.

“Teníamos pendiente esta visita porque, además, la entidad ha sido una de las galardonadas en los Premios de Castilla y León y queremos poner en valor lo que está haciendo. Creemos que es importante el trabajo del tercer sector y contraponerlo con la actividad que está haciendo la Junta, que al final pone todo el foco y el peso del tratamiento de estas personas en estos colectivos en vez de capitalizarlo ellos a través de sus consejerías”, apuntó.

Rubio lamentó que la Junta está “desaparecida” desde las elecciones, hace ya dos meses. “No sabemos dónde están el presidente Mañueco ni sus consejeros, al abandonar competencias propias o delegándolas en asociaciones o entidades y administraciones que no las tienen”, añadió.

En este sentido, lamentó las “vergonzosas” declaraciones del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al apuntar que las competencias de extinción de incendios eran de la Diputación Provincial porque les habían dado una subvención. En este sentido, Rubio remarcó que el operativo está “totalmente desmantelado” ante un verano que se prevé “muy peligroso” debido a las intensas lluvias de este invierno y el calor que se avecina, lo que ha creado mucha vegetación y combustión.

“Pero es que pasa lo mismo en educación, al desmantelar servicios complementarios en los CRA y discriminar al alumnado que vive en los pueblos", añadió.

Frente a los problemas del día a día en la Comunidad, lamentó que Mañueco y sus consejeros no están y solo se preocupan por el reparto de sillones con Vox y la formación del Gobierno. “Nosotros tenemos un proyecto serio, riguroso, responsable y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando de la mano de las entidades, de la mano del tercer sector, de los sindicatos y de ese tejido social porque creemos fuertemente que esta comarca tiene futuro, que esta provincia tiene futuro y esta Comunidad tiene futuro”, concluyó.