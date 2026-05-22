El alcalde de León ve la imputación de Zapatero con "preocupación extrema" y como una "gran decepción"

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Sostiene, sobre algunos representantes socialistas leoneses: "Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato"

LEÓN, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este viernes sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, que lo que se desprende del auto es "de una preocupación extrema" y le genera una "gran decepción".

Para Diez, la imputación del expresidente del Gobierno leonés ha sido algo "sumamente inesperado", al igual que para el resto de la ciudadanía de León: "Es algo que nos ha sorprendido a todos, y que viendo también el auto, el auto del juez, leyéndolo detenidamente, evidentemente hay cuestiones que aparentemente parecen muy feas", ha apostillado.

Sin querer entrar en si lo que refleja el auto es constitutivo de delito o no, José Antonio Diez ha abogado por confiar en la justicia, al igual que en la presunción de inocencia y ha apuntado que el sentimiento de una parte importante de los leonesas ante este caso se puede resumir como una "decepción".

"Esto a mí me ha generado una profunda, profunda decepción", ha incidido y ha expresado su deseo de que el caso se resuelva "lo más rápidamente posible".

El regidor leonés ha negado haber hablado con Zapatero desde su imputación y, en este sentido, ha puntualizado que su relación con el expresidente del Gobierno tampoco ha sido "excesivamente fluida".

"YO SÉ QUE NO LES GUSTABA MUCHO"

Al ser preguntado si este caso podría tener un impacto orgánico en el PSOE de León, José Antonio Diez ha reflejado que él "no gustaba mucho" a la corriente socialista leonesa en la que ha incluido a Zapatero, más cercana al secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón: "Yo sé que no les gustaba mucho. Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato", ha apostillado para referirse a las declaraciones de Cendón en las que apuntaba hace unas semanas la posibilidad de buscar un candidato alternativo a la Alcaldía de la ciudad.

En este contexto, ha señalado que la imputación de Zapatero tendrá consecuencias desde la Ejecutiva Federal del partido, si es que es preciso adoptarlas. "Desear que sea lo menos posible y que la imputación salga lo mejor posible en el sentido de que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es ya sumamente preocupante", ha concluido.