Folclore y modernidad protagonizan el programa de la Feria Chica de Palencia

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La tradición, el folklore y las señas de identidad cultural protagonizarán la mayor parte de la programación de la próxima Feria Chica, que se desarrollará del 3 al 7 de junio en Palencia.

La presentación del último trabajo del grupo palentino El Naán, el V Encuentro de Dulzaina, el IX Festival de Danzas, un festival homenaje a la panderetera María Inés Moreno o las actuaciones de Mayalde, Cristina Len y Castora Herz, dentro del Festival Folktrónica, conforman un amplio abanico de actividades arraigadas a la tierra y al acervo cultural, tal y como ha destacado la alcaldesa, Miriam Andrés y el concejal de Identidad Cultura, Francisco Fernández, durante la presentación del programa.

La programación de la Feria Chica también contará con la XXXIX Feria de Cerámica, una de sus citas más arraigadas, y mirará al futuro, con nuevas propuestas como el I Festival de Clown 'Festiclown'. "Serán quince días de actividad que culminan con el Palencia Sonora, un polo de actividad festiva y cultural y también de atracción turística", tal y como han señalado.

En este sentido, Fran Fernández ha insistido en que la Feria Chica tienen un "matiz más territorial". Hay más de folclore y tradición popular nuestra y en torno a ello se ha confeccionado el programa, con un matiz también de modernidad, que va a marcar el fin de semana, ha subrayado el edil.

Por su parte, la alcaldesa ha invitado a los palentinos a que "ocupen nuestras calles", ya que las fiestas tienen sentido si se desarrollan en la calle, ha concluido. Uno de los actos previos al fin de semana tendrá como protagonista al grupo palentino El Naán, que estrenará disco y su nueva propuesta para directo 'Versos del Páramo Negro'.

Será los días 3 y 4 de junio, en el Teatro Principal. Ya el 5 de junio, a partir de las 22.00 horas, el parque del Salón acogerá Los 40 Classica, una gran fiesta ochentera de la mano de los DJ,s Jorge Sánchez, Guillem Caballé y Edu Naranjo donde los asistentes podrán disfrutar de una selección de grandes éxitos musicales de las décadas de los 80 y 90.

En el mismo escenario, el 6 de junio a las 21.45 horas, Paula Mattheus presentará 'Todo lo alto que quiera'. Por su parte, Molly Monkers actuará el sábado 6 de junio a las 14 horas en la Plaza Mayor y el domingo 7 de junio a las 19:30 h en el Teatro Principal, organizado por la Cadena Cope, el del joven artista Gonzalo Hermida.

El Festival Palencia Sonora que cogerá el testigo a la feria del 11 al 14 de junio. La presencia de la música tradicional comenzará llegará el viernes, 5 de junio, en la Plaza Mayor a partir de las 21 h, en el Festival Folktrónica con las actuaciones de Cristina Len, Castora Herz y La Quadrilla, que conectarán la música tradicional y la electrónica contemporánea.

Una tradición que inundará también la Feria el sábado 6 de junio, con el concierto del grupo Mayalde, el V Encuentro de Dulzaina, un Taller de Baile Tradicional con Patricia Melero y la actividad 'Folkgorio', donde se animará a todos los asistentes a bailar.

Ya el domingo 7 de junio se celebrará el homenaje a la panderetera Mª Inés Moreno a las 13 horas en la Plaza Mayor y el IX Festival de Danzas Feria Chica 'Ciudad de Palencia' con pasacalles desde el paseo del Salón hasta la Plaza Mayor, donde actuarán los grupos de danzas de la AAVV Ave María, la Asociación Folclórica Aires Palentinos, Zascandil, la Agrupación Jorge Manrique, Folclórica Reino de Castilla, Agrupación Cultural Folclórica el Cristo y Asociación Cultural y Etnográfica San Antonio.

FESTIVAL DE CLOWN

Otra de las novedades de la Feria Chica 2026 será el I Festival de Clown 'Festiclown', una de las grandes apuestas de la presente edición de la Primavera Cultural diseñada por el Ayuntamiento.

El clown, ese lenguaje universal que mezcla humor, poesía y crítica social, llegará por primera vez de forma estructurada a la ciudad los días 6 y 7 de junio, con la participación de seis compañías procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

La plaza de la Inmaculada y el auditorio del Parque del Salón se convertirán en escenarios por los que pasarán Adrián Conde con 'Check Out', Imaginario Teatro con 'Chances', Clownómadas y su 'Sin Destino', María Simoes con 'Umana', Alba Sarraute con 'Lúa' y Asaco con 'Rigi Pagliaccio'.

Una propuesta que se suma al Festival Contiene-Teatro, microteatro en espacios singulares, con alma e identidad, el sábado 6 de junio. Así, a las 13 y 13.30 horas, abrirá la programación 'Luna de Miel' en el Hall/Salón de Plenos del Ayuntamiento; a las 18 y 18.30 horas llegará la actuación de 'Nevera.

Una revelación no frost', en la Plaza de Abastos; a las 19.30 horas 'Estrías en el atrio de la iglesia de San Francisco y por último, a las 20 y 20.30 horas, será el turno de 'Piso In-Compartido' en el Teatro Principal.

Tampoco faltarán dos de las citas más esperadas de la Feria Chica: la Feria de Cerámica y la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

En este sentido, con el objetivo de promocionar la cerámica artesanal palentina como bien de interés cultural y turístico, y clave en la dinamización social se podrá disfrutar, del 4 al 7 de junio, en la Calle Mayor de la XXXIX Feria de Cerámica, organizada por la Asociación de Ceramistas Palentinos CEPA, a través de una veintena de expositores y demostraciones en directo de oficios tradicionales, en horario de 11 a 14.30 y de 18.00 a 21.30 horas.

Además, el día de su inauguración, el jueves 4 de junio, a las 19 horas se llevará a cabo el Fallo del XII Premio de Cerámica 'Manuel Ceinos', dentro del propio espacio de la Feria.

Por otro lado, el parque del Salón volverá a acoger, del 29 de mayo al 14 de junio, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que contará con la participación de siete librerías de Castilla y León.

En ella, los libreros pondrán a disposición de los usuarios las más variadas ofertas de ejemplares cuyos precios oscilarán desde un euro a los más cotizados libros antiguos, en horario de 11 a 14 h y de 17.30 a 21.30 horas.

Las artes plásticas también tendrán su hueco con la programación del XXXII Certamen Nacional de Pintura Rápida 'Ciudad de Palencia' el sábado 6 de junio. Un certamen que sirve de plataforma para mostrar el proceso de creación artística a partir de un paisaje urbano cuyas inscripciones podrán realizarse de 9 a 11 horas en el Centro Cultural Lecrác.

GASTRONOMÍA

Desde el punto de vista gastronómico, el parque de la Huerta Guadián acogerá, del 4 al 7 de junio, una nueva edición del Festival Food Trucks reforzando su compromiso con la inclusión social y la gastronomía de calidad. Una novena edición, que llega de la mano de la empresa promotora Morcillas Devillada y que cuenta con la implicación de Cocemfe Castilla y León para ofrecer una experiencia más participativa y solidaria.

Concretamente, el festival contará con la presencia de 15 foodtrucks llegados de toda España, que ofrecerán una variada propuesta culinaria.

Por otro lado, pequeños y mayores podrán además disfrutar durante estos días de los tradicionales desfiles de gigantes y cabezudos, así como de las atracciones en el recinto ferial del 4 al 7 de junio. Un espacio que permanecerá abierto al público en horario de 17.30 a 01.30 horas y donde se celebrará el Día del Niño el 4 de junio (de 17.30 a 19.30 horas espacio sin ruido).

Tampoco faltarán la Fiesta de Compras en la Calle los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de junio; la Feria del Vehículo Cope Sobre Ruedas 2026 en la Calle Mayor los días 5 y 6 de junio; los Fuegos Artificiales; una novillada-clase práctica entre otras iniciativas.