Más de 70 universidades se citan en la ULE en la cumbre nacional de decanos de Derecho

Archivo - Reopresesntantes de más de 70 universidades españaolas se reunirán en la ULE en la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España.EUROPA PRESS - Archivo

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La Universidad de León (ULE) acogerá los próximos días 28 y 29 de mayo la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, una cita de carácter nacional que reunirá a representantes de más de 70 universidades públicas y privadas de todo el país, en representación de más de 100.000 estudiantes de Derecho, para abordar la IA y el futuro de la docencia.

A la inauguración, que tendrá lugar el 28 de mayo a las 16.30 horas, está prevista la asistencia del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira Aller; el alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Conferencia, Javier Fernández Teruelo y la decana de la Facultad de Derecho de la ULE, Susana Rodríguez Escanciano.

Durante las dos jornadas de trabajo se abordarán algunos de los principales retos actuales de la enseñanza jurídica universitaria, como el papel de la Inteligencia Artificial en la docencia, la investigación y la transformación de la actividad académica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Igualmente, se ahondará en los 20 años de vigencia del proceso de Bolonia; el funcionamiento de las clínicas jurídicas como herramienta de apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad y la necesidad de avanzar hacia un lenguaje jurídico claro, ámbito en el que la Conferencia desarrolla una intensa labor a través de su participación en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.

La Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España constituye un foro estable de encuentro entre universidades que tiene como objetivo fomentar la coordinación, el intercambio de experiencias y la mejora de los estudios de Derecho en el sistema universitario español.