Cinco heridos, incluidos dos menores, en un accidente con dos coches implicados en León

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Cinco personas, una mujer de 43 años y cuatro varones de 11, 16, 19 años y 51 años, han resultado heridos este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 7 de la CL-623, en Sariegos (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.21 horas, con dos turismos implicados, en los que había un total de siete ocupantes, varios menores.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviado un recurso al lugar.

Finalmente, el equipo médico ha atendido a cinco personas, una mujer de 43 años y cuatro varones de 11, 16, 19 y 51 años, todos trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.