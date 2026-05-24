Eduardo Martínez: “Animo a venir al Hospital del Bierzo a trabajar, aquí se está muy bien"

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Eduardo Martínez es Médico Interno Residente, MIR, de Urología en el Hospital del Bierzo desde 2025. Fue uno de los mejores MIR de 2025 y a la hora de escoger plaza no lo dudó: el hospital berciano era el elegido. Natural de Carracedelo (León), es un enamorado de su tierra y defiende todo lo bueno que tiene el centro hospitalario de la comarca, especialmente como lugar de formación.

¿Por qué decidió venir al Bierzo a hacer tu residencia?

Principalmente porque es mi tierra. Tengo aquí a mi familia, a mis amigos y decidí, con mi pareja, que queríamos volver al Bierzo. Estuve seis años en Santiago y ella tres.

¿Es usted de los que apuesta por el Bierzo?

Sí, y si puedo, me quedaré aquí para siempre.

Me imagino que también influye el programa de estudios que ofrece este centro para el MIR….

Sí, claro. Además, al haber sido el primero en escogerlo, tengo algo más de libertad para todo. No tengo que repartir tareas con otros, eso tiene sus partes buenas y malas porque a veces supone un poco más de sobrecarga ya que estoy yo solo.

¿Cómo es este programa de formación?

Pues al ser el primero estamos modificándolo, porque hay que hacer rotaciones externas. Yo iré en junio a Cirugía Vascular, en León, pero hay que ir cambiándolo sobre la marcha. He pasado por Anestesia, Cirugía General y tengo que ir a Nefrología. Y estoy también quiero hacer una rotación en Radiología, en Lugo.

¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo es el día a día de un residente?

Los primeros meses cuesta adaptarse, pero ahora bien. Estaré cinco años formándome. Lo que he hecho hasta el momento es preparar la planta, estudiar el caso, ir a quirófano, aunque allí, por ahora, miro más que hago. En planta sí intento empezar a atender a pacientes más fáciles, siempre respaldado por el equipo.

En este tiempo ¿Qué ha aprendido, más allá de sus estudios?

Básicamente, el manejo del paciente en planta. Hay casos y casos, empiezo con los más fáciles. Y el manejo del paciente de Urgencias, que también estoy haciendo guardias y tienes que conocer un poco el manejo básico y, en caso de que haya que entrar a quirófano, aviso a los adjuntos para que vengan.

¿Qué es, por ahora, lo que más le ha gustado?

La parte médica. Lógicamente tenemos que formarnos también en la parte quirúrgica, pero lo que más me interesa es la parte médica y, en concreto, suelo pélvico e incontinencia de orina, que es una parte poco explorada en Urología. Aquí antes había una chica que se dedicaba a esto y al irse ha quedado un poco cojo el servicio.

¿Está descubriendo cosas que no esperaba?

Sí porque, además, yo escogí Urología sin haber rotado en esa especialidad. Para mí es todo nuevo. Me gusta la medicina, en general. Yo tenía varias opciones, Medicina de Familia, Psiquiatría, Urología...al final no puedo decir que me guste una más que otra porque me gusta todo.

¿Cómo es el trato con el paciente cuando sabe que eres un estudiante? ¿Ponen algún problema para que les atiendas?

No he tenido ningún problema. De hecho muchos me agradecen el trato y yo me voy encantadísimo para casa. Es lo que más me llena, que un paciente me diga que se ha sentido cómodo conmigo, que le he tratado bien. Es lo que más me llena, el contacto con el paciente. El quirófano es más frío.

El centro cuenta con el Robot Da Vinci, ¿ya lo ha visto en acción?

Sí, y de hecho en las guardias, cuando tengo un rato, voy a hacer simulaciones. Hay unos juegos de coger anillas, meterlas en ciertos conos para ir cogiendo soltura. Me parece cómodo, con mucha precisión y sobre todo se utiliza en próstata porque reduce la tasa de disfunción eréctil. Poder hacer una cirugía más precisa, visión en 3D, permite preservar mejor el paquete nervioso y tiene menos tasa de disfunción eréctil. Tiene muchas ventajas.

Aunque ha decidido venir al Bierzo porque es de aquí, ¿Qué le diría a otro profesional para que elija este hospital? Porque hay problemas para atraer médicos…

Tendrán un entorno bonito, buena gastronomía, gente amable. Algo que yo valoro mucho: venir y aparcar el coche delante del Hospital, algo que no ocurre en la mayoría de los sitios. En el entorno laboral, yo conozco éste y aquí se está muy bien. Tienen que venir y probar en primera persona, no pueden basarse en la supuesta mala fama de este Hospital. Van a estar cómodos y les animo.