Sanz Merino reivindica en Salamanca el éxito de CyL Digital Rural, con más de 33.000 personas formadas

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, visita el Centro Asociado del Programa CyL Digital de Ledesma.David Arranz.

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La Junta de Castilla y León ha superado ya el objetivo marcado para el programa CyL Digital Rural con más de 33.000 personas formadas en competencias digitales en el medio rural de la Comunidad, cuando el compromiso fijado era alcanzar las 30.000 antes del 30 de junio de 2026. Así lo destacó hoy el consejero en funciones de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante su visita al centro asociado del programa en Ledesma.

El responsable autonómico subrayó que esta iniciativa, puesta en marcha en 2021 con financiación europea procedente del Plan de Recuperación y Resiliencia, busca acercar la capacitación digital a una comunidad marcada por la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional y las dificultades de acceso a las nuevas tecnologías.

Sanz Merino calificó el acto celebrado en Ledesma de “humilde” pero de “gran trascendencia”, al considerar que permite visibilizar un programa orientado a que ningún ciudadano quede atrás en un contexto de creciente digitalización. “Estamos muy satisfechos porque hemos superado con creces los objetivos comprometidos y hemos logrado llegar a los lugares más recónditos de Castilla y León”, afirmó.

El consejero recordó que la red de centros asociados de CyL Digital Rural ha pasado de 75 a 347 sedes distribuidas por toda la Comunidad desde la puesta en marcha del programa. A ello se suma el despliegue de aulas móviles para atender municipios donde no es posible disponer de instalaciones permanentes. Estas unidades itinerantes, equipadas con ordenadores portátiles y sistemas de conexión, permiten impartir formación allí donde asociaciones, ayuntamientos o colectivos demandan cursos específicos.

Precisamente, la visita a Ledesma tuvo como eje una acción formativa dirigida a la Asociación de Jubilados Santiago Apóstol, integrada por personas mayores interesadas en mejorar sus competencias tecnológicas. El consejero agradeció la implicación del Ayuntamiento y del colectivo por impulsar este tipo de iniciativas.

Los cursos abarcan desde conocimientos básicos, como el uso del teléfono móvil, la banca electrónica, la firma digital o la gestión de citas médicas a través de Sacyl Conecta, hasta contenidos más avanzados relacionados con la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT o Gemini, impartidos también en formato ‘online’.

Sanz Merino incidió en la importancia de estas enseñanzas para colectivos con mayor riesgo de exclusión digital, como personas mayores, migrantes o ciudadanos con discapacidad. “Para mucha gente puede parecer sencillo, pero para quienes tienen más dificultades de acceso a la tecnología estas herramientas resultan tremendamente relevantes para su vida cotidiana”, señaló.

En la provincia de Salamanca, el programa cuenta con 48 centros asociados. Más de 9.000 personas han participado en actividades formativas, unas 3.000 de ellas en municipios rurales, donde se han desarrollado más de 840 acciones vinculadas a la capacitación digital.

El titular de Movilidad y Transformación Digital defendió que el programa constituye uno de los proyectos rurales más ambiciosos del país dentro del marco europeo y destacó que contribuye a fijar población al facilitar que los ciudadanos puedan seguir viviendo en sus pueblos con acceso a servicios digitales, trámites administrativos o herramientas de movilidad, como la obtención y uso de la tarjeta Buscyl.

Por otra parte, Sanz Merino reiteró las demandas de la Junta para mejorar las conexiones de Renfe en la Comunidad. Tras la reciente movilización celebrada en Zamora, el consejero insistió en la necesidad de recuperar y ampliar servicios ferroviarios y defendió la implantación de un “tren madrugador” que facilite los desplazamientos laborales y académicos entre Zamora y Madrid.

Asimismo, recordó la reclamación existente en Salamanca por la supresión del tren directo con Barcelona y aseguró que el esfuerzo económico de la Junta en bonificaciones al transporte debe ir acompañado de una mayor sensibilidad por parte de Renfe y del Ministerio de Transportes hacia las necesidades de movilidad de Castilla y León.

Finalmente, el alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito García, agradeció la presencia institucional y de los medios de comunicación y puso en valor la importancia de una iniciativa que acerca la formación tecnológica a los municipios rurales.