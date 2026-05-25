Suárez-Quiñones no descarta ni confirma si seguirá al frente de Consejería de Medio Ambiente: "Demos tiempo al tiempo"

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el Centro para la Defensa contra el Fuego de León capital.EUROPA PRESS

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no ha descartado ni confirmado este lunes si continuará al frente de la Consejería cuando se forme el nuevo Gobierno y ha pedido "tiempo al tiempo" para conocer los pormenores del futuro Ejecutivo autonómico.

"Esas son cosas que no dependen de mí; demos tiempo al tiempo", ha recalcado al ser preguntado si su intención es continuar en el puesto que en estos momentos ocupa en funciones.

Respecto a si se iniciará la campaña de riesgo alto del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales para 2026 el próximo mes de junio con un consejero de Medio Ambiente en funciones, ha incidido en que son "tiempos" que no dependen de él: "Será lo que proceda. Siempre va a haber un consejero de Medio Ambiente", ha apostillado.

Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en el Centro para la Defensa contra el Fuego de la capital leonesa, donde ha inaugurado una jornada formativa para medios de comunicación en materia de incendios forestales.