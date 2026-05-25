Suárez-Quiñones avanza un “mayor esfuerzo” en la próxima campaña de incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inaugura una jornada formativa para medios de comunicación en materia de incendios forestales.Carlos S. Campillo

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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que el Gobierno autonómico contará en la próxima campaña de incendios forestales con “un mayor esfuerzo de medios y personas”, aunque puntualizó que ello debe “ir acompañado de una mayor preparación de las otras administraciones competentes".

Así, afirmó que la campaña sumará “novedades” y “un refuerzo de medios y de personas comprometido por el presidente”, que “están cumpliendo en plazos con importantes incorporaciones 2026 y 2027” , así como con “un esfuerzo económico mucho más relevante”.

“La Junta de Castilla y León se está preparando más, pero nuestra preparación tiene que ir acompañada de la de otras administraciones competentes, sobre las que estamos pendientes de ver qué medios y qué estructuras nos ofrecen a mayores de las que se contaban”, añadió el consejero en funciones.

En este sentido, a falta de unos días para la presentación del operativo contra incendios, que se producirá antes de iniciar la temporada alta -a partir del 12 de junio-, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones puso de relieve que, ante “el cambio de paradigma en las dificultades meteorológicas”, es necesaria “una estructura y cada vez más recursos forestales, además de la suma de esfuerzos de todas las administraciones competentes” para “acometer los incendios con la mayor garantía posible”.

De forma previa al inicio de dicha campaña de riesgo alto, el consejero aseguró hoy en León que “no se está en la circunstancia” de declarar el peligro medio de incendios forestales ante el incremento de las temperaturas en la Comunidad Autónoma durante los últimos días.

No obstante, recordó que dicha declaración es “una consideración técnica, no política”, de forma que es “una unidad de técnicos especialistas”, quienes valoran “no solo las temperaturas, sino también el estado de la vegetación o en la utilización”. Por ello, explicó que, en cuanto hay una propuesta, la Consejería procede a la declaración formal y a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, aunque insistió en que “no es el caso y no de está en esa circunstancia”.

Formación a medios de comunicación

Así lo trasladó hoy en León el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la inauguración de una jornada formativa para medios de comunicación en materia de incendios forestales, con el objetivo de “informar y formar en la técnica, los conceptos, las figuras o las estructuras de incendios forestales” y que los profesionales “puedan tener una base cierta y uniforme de conceptos necesarios”.

Consciente de que la política de incendios forestales “ha evolucionado mucho tanto en tecnología como en estructura, conceptos técnicos de un incendio y sus distintas circunstancias, en planificación o en organización”, Juan Carlos Suárez-Quiñones consideró “necesario” tener un contacto directo con los medios de comunicación “para aclarar conceptos, hacer preguntas y ofrecer los datos adecuados para tener un conocimiento pleno”.

Para facilitar la tarea de los medios de comunicación, el titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, recordó la existencia de plataformas como ‘Inforcyl’, a la que en esta campaña se sumará otra nueva que “facilitará mucho el trabajo” y que ofrecerán “información sobre lo que está pasando o qué medios operan en un determinado incendio con la mayor precisión posible y en tiempo real”.

En esta misma línea, el jefe del Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Manuel Sánchez, explicó que el objetivo de la jornada, que se desarrolló dos los último años en Valladolid y hoy en León, es “presentar una serie de nuevos portales así y las mejoras en ‘Inforcyl’ para “dar más claridad y más transparencia a lo que está pasando en cada momento cada uno de los incendios”.