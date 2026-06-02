Ciberwall arranca en Ávila como garante de “un elemento central de la geopolítica y la economía global”

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, inaugura la VI edición de C1b3rWall en la Escuela Nacional de Policía. El acto podrá seguirse en streaming a través del canal de Youtube de la Policía Nacional.Rmestudios

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Profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, especialistas del ámbito tecnológico tanto público como privado y representantes del mundo académico participan desde hoy y hasta el próximo jueves en la sexta edición del congreso Ciberwall, que reúne en Ávila a más de 6.000 asistentes presenciales, a los que se suman otros 14.000 online. Cerca de 300 ponentes de diferentes países participarán en un congreso que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, considera como garante “de la ciberseguridad, un elemento central de la geopolítica y la economía global”.

Pardo fue el encargado de inaugurar este congreso en un acto en el que estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como por diferentes autoridades locales. El director general de la Policía destacó la importancia que ha alcanzado con el paso de los años el congreso con sede física en la Escuela Nacional de Policía ubicada en la capital abulense, que en esta edición lleva por lema ‘Cibercrimen 3.0’, y en el que además de charlas teóricas, se llevarán cabo diferentes talleres de realidad virtual y manejo de IA, en otras muchas actividades.

En su discurso inaugural, Pardo Piqueras se refirió al hecho de que “los ciberataques no son incidentes aislados, sino que paralizan cadenas de suministro, comprometen servicios esenciales y ponen en riesgo la privacidad de millones de ciudadanos”. Ofreció el dato de que “más del 60 por ciento de la población mundial ha sido usuaria de internet, y más del 50 por ciento del tráfico de datos en el ciberespacio no lo realizan humanos, si no que lo hacen máquinas”. Como cifra destacada que da valor a un congreso como Ciberwall, el director de la Policía española apuntó que “el 27 por ciento de ese tráfico de datos está relacionado con actividades ilegales o directamente con el cibercrimen, que está empezando a mover ya más dinero que el tráfico de drogas como actividad delictiva”. De hecho, “uno de cada cinco delitos en España es un ciberdelito, y por lo tanto la lucha contra el cibercrimen es una de las grandes prioridades del Gobierno”.

En este escenario, Pardo resaltó en declaraciones recogidas por Ical que “resultan imprescindibles nuevas herramientas y nuevos marcos jurídicos que sean potentes y muy adaptados a la realidad”, impulsando “la investigación y la formación, que es lo que nos reúne aquí”, siendo imprescindible “la colaboración entre instituciones, empresas y expertos, porque sólo así podremos proteger con garantías nuestro presente y nuestro futuro en el ámbito digital”.

El director general de la Policía apuntó, a modo de conclusión, que el trabajo en esta materia debe “colocar a los ciudadanos y las ciudadanas en el centro de todo”, haciéndose eco de la Encíclica sobre la Inteligencia Artificial recientemente publicada por el Papa León XIV, “que decía que si el desarrollo tecnológico avanza sin una adecuada valoración ética y social, puede suceder que aumenten los medios sin que crezca en la misma medida la humanidad”, por eso “tenemos que incrementar los medios, pero esos medios tienen que servir fundamentalmente para el bien común y para el progreso humano”, y para ello “foros como Ciberwall son muy importantes y muy necesarios”.

También participó en la inauguración del congreso, que cuenta con una parte expositiva y de diferentes stands en los que empresas y administraciones dan a conocer sus servicios en relación con la ciberseguridad, el director de la Escuela de Policía de Ávila, Carlos Vázquez, quien dio la bienvenida a la ciudad a todos los participantes para tomar parte en un congreso que “es una referencia en el panorama europeo de la ciberseguridad” que nació “con una vocación clara de tender puentes entre el mundo académico y el operativo, entre las instituciones públicas y la empresa privada, entre quienes investigan las amenazas y quienes las combaten en tiempo real, y tras cinco ediciones ha demostrado no solo que esos puentes son posibles, sino que son absolutamente necesarios”.