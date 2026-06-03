Medio centenar de jueces del norte de España se reúne en Lerma para reflexionar sobre digitalización e igualdad

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Medio centenar de jueces y magistrados de Castilla y León, Asturias y Cantabria participan desde hoy en Lerma (Burgos) en el XIX Encuentro de Jueces y Magistrados organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), centrado en los retos de la digitalización, la igualdad y la modernización del sistema judicial.

La cita tiene como objetivo reforzar la autonomía técnica de la carrera judicial, fomentar el uso de herramientas digitales y mejorar la gestión del conocimiento jurisprudencial.

Durante las jornadas, los participantes abordarán cuestiones relacionadas con la innovación tecnológica, la comunicación institucional y la eficiencia en la Administración de Justicia, además de otros asuntos como la mediación, la cooperación internacional y los recursos de apoyo a la función jurisdiccional.

El encuentro se plantea como un espacio de formación y reflexión conjunta sobre la adaptación del sistema judicial a las nuevas demandas sociales y tecnológicas.

La dirección académica corre a cargo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser; el presidente del TSJ de Asturias, Jesús María Chamorro; y el presidente del TSJ de Cantabria, José Arsuaga, junto al magistrado coordinador Emilio Vega. El curso forma parte del programa de formación interna descentralizada impulsado por el CGPJ.