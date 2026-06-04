“Para el señor Mañueco la prioridad deben ser los habitantes de Castilla y León sin hacer distinciones” afirma Diez

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), Marta Blázquez, los presidentes de Círculo Empresarial Leonés y la Asociación de Concesionarios Oficiales de León, Julio César Álvarez y Roberto Rodríguez, y el alcalde de León, José Antonio Diez, inauguran el X Salón del Vehículo Nuevo.Peio García

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El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, comentó hoy que hay algunas cuestiones del pacto de gobierno autonómico PP-Vox no le gustan, como la denominada prioridad nacional. “La prioridad, al menos para mí como alcalde, son los más de 130.000 habitantes que viven en esta ciudad y siempre van a ser mi prioridad, con igualdad para todos. Creo que para el señor Mañueco la prioridad tienen que ser los dos millones y medio de habitantes que viven y están en esta comunidad autónoma, sin hacer distinciones de ningún otro tipo”, remarcó.

También señaló que deber ser prioritario dar los mejores servicios públicos para todos, como sanidad y educación y “especialmente los servicios sociales, para los más vulnerables y no cuestiones que se alejan también de la realidad de la inmensa mayoría de la gente. No digo que de todos, pero una inmensa mayoría”.

Diez recordó que abogaba por el diálogo entre el Partido Popular, como ganador de las elecciones, y la segunda fuerza política, el Partido Socialista para alcanzar un acuerdo en Castilla y León. “Creo que hay que ir demostrando mucha más madurez democrática en este país y pensar uno y otro tienen capacidad de llegar a acuerdos, porque en el fondo representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

Por eso, dijo, “cualquier pacto tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular que se vayan hacia los extremos, personalmente tampoco es que sean de un gran agrado y creo que no representan a la mayoría de los ciudadanos”.

Una vez que el pacto PP-Vox es ya una realidad, expresó su deseo de que el nuevo gobierno autonómico “realice la mejor gestión de actividad posible para esta Comunidad que tiene muchas necesidades, como todo el mundo sabe y, por tanto, lo que hace falta es que se ponga funcionar ya y unos presupuestos que permitan ver un horizonte de realidad y de futuro”. Así se pronunció preguntado al respecto durante la inauguración del X Salón del Vehículo Nuevo Acole-Cel que se celebra hasta el domingo en la capital leonesa,