Iván Alonso asegura que la próxima edición de la Noche Templaria “será histórica” y pondrá Ponferrada “en la órbita nacional e internacional”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada presentó hoy la nueva edición de la Noche Templaria, que se celebrará entre el 2 y el 5 de julio, con actividades previas desde el 27 de junio, y que traslada en mercado al casco antiguo ante las obras que se están ejecutando en los Jardines del Sil. También habrá justas medievales en una edición que el concejal de Turismo, Iván Alonso, asegura que “va a ser histórica y va a poner a nuestra ciudad en la órbita nacional e internacional”.

Es la impresión del edil, quien explicó que hasta Ponferrada llegarán numerosas asociaciones de recreación para participar en la cita, que llenará, por completo, los hoteles de Ponferrada, el Bierzo e, incluso, con reservas en Valdeorras y Astorga.

Las actividades previas se inician el 27 de junio, con la apertura, en el Parque del Temple, de la primera parte de Mini Temple, con actividades para los niños, que se llevarán a La Rosaleda a partir del 30 de junio.

También ese sábado, 27 de junio, tendrá lugar el desfile e imposición de la capa al Caballero Templario, a cargo de Bergidum Templi, con novedades. Y es que a las diez de la noche partirá un pequeño desfile desde la calle La Paz, que pasará por Camino de Santiago, plaza Julio Lazúrtegui, avenida de España y plaza de Fernando Miranda, donde habrá un espectáculo de danza del vientre, antes de seguir hasta la rotonda del Templario para colocarle la capa.

Ya el miércoles, 1 de julio, se desarrollará la Quiebra de Luna Templaria, a partir de las 23.30 horas, que será sonorizada y con mejor iluminación. En este caso la Asociación de Amigos de la Noche Templaria se encargará de la cita. Precisamente su presidente, Simón Pérez, pidió a la ciudadanía que participe, tanto en este acto como en el de la imposición de la capa del sábado, ya que son dos actividades que no congregan demasiado público.

Los actos centrales se abren el jueves, 2 de julio, con la ordenación de pequeños escuderos a las 21 horas en la plaza de la Encina, que este año también se sonorizará. A continuación, ya dentro de la fortaleza, se procederá a la ordenación de nuevos caballeros y del Gran Maestre, que en esta ocasión estarán acompañados de un coro medieval templario.

Otra de las novedades de esta edición es el traslado de todas las actividades que se desarrollaban en los Jardines del Sil al casco antiguo, debido a las obras. Así el espacio gastronómico se instalará en la plaza Tierno Galván, el mercado artesano en la plaza del Ayuntamiento y los juegos templarios en la plaza de la Encina, todo ello desde el viernes. Allí, hasta el domingo, habrá animación diversa, con circo, espectáculos aéreos y de fuego, además de espectáculos de marionetas y títeres, con cinco compañías, entre la plaza del Ayuntamiento y Tierno Galván.

Uno de los actos más esperados es la cena templaria, cuyas entradas se ponen hoy a la venta al precio de 50 euros, con plazas para 900 comensales. La noche del viernes se cerrará con la actuación de Kabayla Zingaru desde las 23 horas en la plaza Tierno Galván. mientras siguen también los campamentos medievales, con Bergidum Templi en la plaza Tierno Galván, y Caballeros de Ulver dentro del castillo.

Ya el sábado se desarrollará el desfile del arca y el grial, que también contará con una mejor sonorización y efectos lumínicos, además de un espectáculo de fuego a lo largo de todo el recorrido, especialmente desde Luis del Olmo. Será desde las 22.30 horas. A media noche, concierto de Rapabestas en la plaza Tierno Galván.

Por último se recuperan las justas medievales, que se celebrarán en el aparcamiento de Cruz de Miranda, con un graderío para unas 900 personas, que podrán entrar de forma gratuita por orden de llegada. Será el domingo, 5 de julio, con exhibición de equitación a las 19.15 horas y torneo desde las 20 horas. La fiesta se cierra con reparto de croquetón de botillo desde las 21 horas en la Fuente Templaria.