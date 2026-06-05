Vox denuncia haber recibido en Valladolid una carta con amenazas contra cargos y familiares

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Vox Valladolid ha denunciado ante la Policía Nacional la recepción de una carta con amenazas en su sede provincial, en la que se advierte de "graves consecuencias contra cargos, familiares y simpatizantes".

El partido ha interpuesto la correspondiente denuncia tras recibir esta misiva en su delegación de la provincia vallisoletana, según remite en un comunicado.

En concreto la misiva dice lo siguiente: "Están alterando la convivencia del pueblo. Si no modifican su comportamiento, y dedican su tiempo político en hacer algo de provecho en favor de la ciudadanía, puede haber graves consecuencias para ustedes, sus familiares y simpatizantes".

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y procurador electo de VOX, Jesús Jiménez, ha denunciado las "continuas amenazas" que sufre la formación en toda España. "Hoy le ha tocado a VOX Valladolid, pero es una práctica común la cual la mayoría de cargos y simpatizantes del partido han tenido que sufrir, ya sea de forma verbal, escrita o incluso física", ha expuesto el presidente provincial.

Asimismo, Jiménez ha expuesto el "rechazo" de la formación "a estas conductas antidemocráticas", aunque ha asegurado que "no van a mermar el compromiso adquirido con la sociedad ni van a conseguir que dejen de llevar las políticas del sentido común a lo largo de toda España".

Finalmente, el presidente provincial ha recordado que no es la primera vez que sus cargos o simpatizantes reciben amenazas. "Nada de esto impedirá que sigamos luchando por la libertad y la seguridad de todos los españoles y, en consecuencia, de todos los vallisoletanos", ha zanjado.