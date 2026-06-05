Vox denuncia haber recibido en Valladolid una carta con amenazas contra cargos y familiares
Vox Valladolid ha denunciado ante la Policía Nacional la recepción de una carta con amenazas en su sede provincial, en la que se advierte de "graves consecuencias contra cargos, familiares y simpatizantes".
El partido ha interpuesto la correspondiente denuncia tras recibir esta misiva en su delegación de la provincia vallisoletana, según remite en un comunicado.
En concreto la misiva dice lo siguiente: "Están alterando la convivencia del pueblo. Si no modifican su comportamiento, y dedican su tiempo político en hacer algo de provecho en favor de la ciudadanía, puede haber graves consecuencias para ustedes, sus familiares y simpatizantes".
El presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y procurador electo de VOX, Jesús Jiménez, ha denunciado las "continuas amenazas" que sufre la formación en toda España. "Hoy le ha tocado a VOX Valladolid, pero es una práctica común la cual la mayoría de cargos y simpatizantes del partido han tenido que sufrir, ya sea de forma verbal, escrita o incluso física", ha expuesto el presidente provincial.
Asimismo, Jiménez ha expuesto el "rechazo" de la formación "a estas conductas antidemocráticas", aunque ha asegurado que "no van a mermar el compromiso adquirido con la sociedad ni van a conseguir que dejen de llevar las políticas del sentido común a lo largo de toda España".
Finalmente, el presidente provincial ha recordado que no es la primera vez que sus cargos o simpatizantes reciben amenazas. "Nada de esto impedirá que sigamos luchando por la libertad y la seguridad de todos los españoles y, en consecuencia, de todos los vallisoletanos", ha zanjado.