Las Fuerzas Armadas celebran su festividad con las puertas abiertas para los vallisoletanos

Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid.Leticia Pérez

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Las Fuerzas Armadas celebran hoy el día del calendario consignado al Ejército de España con una jornada de puertas abiertas en la que todos los vallisoletanos podrán acceder, de manera gratuita, a la sede ubicada en el Palacio Real de Valladolid y a la Academia de Caballería, situada en la plaza de Zorrilla.

Serán dos de los actos que contemplan las Fuerzas Armadas para festejar su día con los ciudadanos de Valladolid, y que mantendrán las puertas abiertas del recinto situado en la plaza de San Pablo entre las 10.00 y las 14.00 horas, y en la Academia de Caballería también durante la tarde, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Precisamente a esa última hora de la tarde está previsto que se celebre el solemne arriado de bandera y el homenaje a aquellos que dieron su vida por España, en un acto que tendrá lugar junto a la fachada del Palacio Real de Valladolid.

Previamente, y durante toda la jornada, aquellos viandantes y visitantes que se acerquen al paseo central del Campo Grande podrán disfrutar de una exposición estática de materiales que servirá también como conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid.