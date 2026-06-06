Ávila invita a los más pequeños a descubrir su patrimonio y riqueza ornitológica en el Festival de los Vencejos.AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ávila ha invitado este sábado a los más pequeños a descubrir la conexión entre el patrimonio histórico de la ciudad y su riqueza ornitológica, a través de los talleres infantiles que se han desarrollado en el marco de la quinta edición del Festival de los Vencejos.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, ha expuesto las actividades que conforman la programación del festival y ha destacado que es un atractivo no solo para abulenses, sino también para los visitantes que se acerquen a la ciudad en búsqueda de experiencias relacionadas con la naturaleza, según ha mencionado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

De la mano de Felipe Nebreda, coordinador de actividades del festival y que ha señalado la doble labor de divulgación y conservación que se realiza con este tipo de actividades, los participantes en el taller celebrado hoy en el jardín de San Vicente han podido aprender características y curiosidades de los vencejo, así como también a dibujarlos y conocer más sobre este ave que sobrevuela la muralla y los espacios patrimoniales abulenses.

Tras celebrar actividades los días 8 y 9 de mayo para dar la bienvenida a los vencejos, durante este fin de semana se desarrolla una docena de actividades hasta el domingo 7 de junio en torno a esta ave.

La programación comenzó este viernes con una ruta guiada, precisamente, en torno al patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad, y continuó con una conferencia sobre 'La apasionante vida de los vencejos', a cargo de Esteban Casaux, zoólogo experto en estos animales.

Este sábado se ha realizado una ruta guiada por la ribera del Adaja, así como talleres infantiles y familiares en torno a los vencejos y, ya por la tarde, a las 18.00 horas, en el paseo del Rastro, se instalará un puesto de observación guiada.

Además, a partir de las 20.00 horas, en el Episcopio, se podrá asistir a una conferencia que, con el título 'La casa por el tejado', ofrecerá el divulgador ambiental Carlos de Hita, quien también ofrecerá, a partir de las 22.30 horas, una actividad novedosa este año, como será una experiencia sonora inmersiva en el propio Episcopio.

En la jornada del domingo habrá una 'masterclass' de fotografía de naturaleza a las 09.00 horas en el Centro Medioambiental San Nicolás de la mano del equipo Nido Nómada, integrado por fotógrafos y videógrafos especializados en naturaleza.

Asimismo, se realizará una ruta guiada por el parque de El Soto a las 10.00 horas, talleres infantiles en el jardín de San Vicente a las 12.00 horas y un punto de observación y taller de construcción de cajas nido, en el paseo del Rastro a las 13.00 horas.