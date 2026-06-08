Los embalses gestionados por la CHD se encuentran al 88,9% de su capacidad, 2,2 puntos menos que hace un año

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.537,5 hectómetros cúbicos, lo que supone el 88,9 por ciento de su capacidad.

Este registro los sitúa cerca de siete puntos porcentuales por encima de la media de la década (82,1 por ciento) y 2,2 menos que hace un ano (91,1 por ciento), señalan desde la cuenca a través de un comunicado.

Por sistemas, el del Esla y Órbigo, en León, se encuentra al 92,2 por ciento. En Palencia, el Carrión se encuentra al 89,1 por ciento y el del Pisuerga al 83,5 por ciento. Por su parte, el sistema del Arlanza (Burgos) mantiene el 85 por ciento de su capacidad, mientras que el del Alto Duero (Soria) se encuentra al 81,7 por ciento.

En Segovia, el sistema Riaza alcanza el 87,9 por ciento; en Ávila, el Cega está al 93,8 por ciento y en Salamanca, los del Tormes y el Águeda si sitúan al 90,1 y el 77,9 por ciento, respectivamente.