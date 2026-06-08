Tres varones dan una paliza a otro que les recriminó dejar una cerveza en el suelo en Valladolid

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Tres varones se encuentran en libertad con cargos tras dar una paliza a otro que les recrimino haber dejado una botella de cerveza en el suelo en la madrugada del domingo en Valladolid.

Los hechos se produjeron en la calle Cardenal Torquemada sobre las 01.00 horas, cuando una persona alertó de una pelea en la citada vía. Al lugar se desplazaron efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal.

Una dotación de Policía Municipal dio una primera asistencia a la víctima de la agresión, un varón, que se encontraba acompañado de una amiga. El hombre presentaba lesiones visibles en el rostro y una oreja y tanto él como su acompañante relataron a los agentes como momentos antes, habían recriminado a tres hombres que dejasen una botella de cerveza en el suelo, lo que propició el inicio de una discusión, informan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

El altercado creció en intensidad y acabó con los tres varones dando golpes y un botellazo en la cabeza a la víctima, para darse posteriormente a la fuga antes de que acudiesen las dotaciones policiales.

Los agentes de Policía Municipal indicaron la dirección de huida de los tres presuntos autores a los indicativos en servicio, que fueron localizados por una dotación de agentes de Policía Nacional. Inmediatamente una segunda dotación de este cuerpo del Estado y otra de Policía Municipal acudieron en apoyo para controlar a los tres posibles agresores.

Los tres varones presentaban restos de sangre en sus ropas y reconocieron haber tenido una pelea con otro hombre. Por todo esto, los agentes de policía procedieron a la detención de los tres hombres como presuntos autores de un delito de lesiones y a su traslado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, donde se ha continuado con el atestado correspondiente.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario por una ambulancia comisionada en el lugar de la agresión, por precisar puntos de sutura en el rostro y en la oreja y con la necesidad de valorar otras posibles lesiones.

Los detenidos, que carecen de antecedentes, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.