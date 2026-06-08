El 66% de pacientes renales en hemodiálisis sufre fatiga y problemas de sueño tras el tratamiento

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Un estudio multicéntrico realizado por profesionales de la Unidad de Investigación de la Fundación Renal Española revela que el 66 por ciento de los pacientes renales en hemodiálisis sufre fatiga y problemas de sueño tras las sesiones de tratamiento, siendo además una situación grave en más de una cuarta parte de los casos (27%).

La investigación, realizada por la Fundación Renal Española a través de su grupo de trabajo FRAGILDIAL, incluyó a un total de 729 pacientes en hemodiálisis de distintos centros de Madrid, Segovia y Salamanca, y mostró además otros resultados como que las mujeres presentaron mayor fatiga y alteraciones del sueño que los hombres, y que la duración de las sesiones de hemodiálisis se relaciona con una mayor somnolencia posterior (a sesiones más largas, más sueño en los pacientes).

Los resultados de la investigación también concluyeron que la fatiga y el sueño excesivo se asocian sobre todo a factores como la fragilidad y el riesgo de caídas de los pacientes, la presencia de sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular), mal estado nutricional y síntomas de ansiedad o depresión.

Asimismo, el tiempo acumulado en hemodiálisis también se correlacionó con mayor fatiga y alteraciones del sueño, mientras que los pacientes con peor percepción de su estado de salud fueron los que reportaron más síntomas de este tipo.

Los investigadores del estudio, que fue presentado en el 55º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), concluyen que la fatiga y los problemas de sueño post-diálisis no dependen tanto de la técnica empleada o de los parámetros técnicos de la sesión, sino de factores funcionales, nutricionales y emocionales de los pacientes renales.

Por ello, recomiendan una evaluación integral y sistemática de todos estos aspectos, con el fin de diseñar estrategias terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes. "La evaluación sistemática del estado funcional, nutricional y emocional podría facilitar un abordaje más integral de estos síntomas en la hemodiálisis y mejorar el bienestar diario de las personas con Enfermedad Renal Crónica", destacan los autores del estudio.