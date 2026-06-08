El AbejaRock de Béjar reunirá a 15 grupos a beneficio de la Asociación contra el Cáncer

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

El festival benéfico 'Abejarock' ha revelado el cartel de músicos que el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto conformarán su XVI edición, además de anunciar que la recaudación obtenida este año se destinará nuevamente a la Asociación Bejarana contra el Cáncer.

En concreto, el viernes 31 de julio tocarán en el festival Biznaga, Manifa, Periferia, Xpresidentx, Maldito Matas y Gautxori, mientras que el sábado 1 de agosto lo harán Narco, Boikot, Los de Marras, Kaos Urbano, Porretas, Kaos Etíliko y Afónica Naranjo.

Además, el sábado por la mañana, al igual que los últimos años, habrá una sesión vermut con las actuaciones de Quartet Tarantino y Chingo Kids, tal y como ha señalado la organización del festival en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, la organización ha decidido repetir una colaboración gracias a la que el año pasado se donaron 21.600 euros con el objetivo de contribuir a la labor que la Asociación Bejarana Contra el Cáncer desarrolla en apoyo a pacientes y familias, así como en la investigación y sensibilización frente al cáncer.

Desde su creación en 2009 'AbejaRock' ha logrado destinar un total de 72.789 euros a causas benéficas, ha apuntado la organización, una cifra que refleja el respaldo del público y la consolidación del proyecto solidario.

Los organizadores del festival bejarano han agradecido el apoyo de asistentes, bandas, colaboradores y personas voluntarias que hacen posible el encuentro musical año tras año. 'AbejaRock' volverá así a combinar rock y solidaridad en el recinto ferial de Béjar.