El PP exige a Óscar Puente una solución "urgente" para recuperar el servicio completo de FEVE hasta el centro de León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El PP ha exigido este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de una moción aprobada en la Comisión de Transportes, una solución "urgente" para recuperar el servicio completo de FEVE en León hasta la estación de Padre Isla, en el centro de la capital leonesa.

En concreto, la Comisión ha dado luz verde a que se constituya en el plazo "más breve posible" una mesa técnica de trabajo liderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la participación de ADIF y Renfe, así como de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para analizar las alternativas técnicas que permitan recuperar la llegada del ferrocarril de vía estrecha al centro de la ciudad de León.

Durante su intervención, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y senador por León, Antonio Silván, también ha solicitado la compra de nuevos trenes, una cuestión que "sólo compete" al Ministerio de Transportes y supondría una inversión "estratégica" para el futuro de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PP.

Al aspecto, el senador leonés ha sostenido que "existen soluciones", como los fondos europeos y alternativas técnicas viables, pero "no existe es voluntad política por parte del PSOE". En su opinión, la realidad de FEVE es "una decisión política", pero el Gobierno socialista "sigue sin hacer absolutamente nada".

En este contexto, ha apuntado que después de siete años la situación "lejos de revertirse, ha empeorado": "Ni nuevos trenes. Ni proyecto. Ni calendario. Ni mesa técnica. Ni acuerdo institucional. Ni una sola solución real. Y mientras tanto mantienen circulando trenes de hace más de 60 años", ha apostillado.

"FALTA DE DISPOSICIÓN"

El senador leonés ha aseverado que a este "abandono" con el que el Ministerio "condena el futuro de los leoneses" se suma la "falta de disposición" del Gobierno para sentarse a dialogar, mientras que la Junta ha ofrecido diversas alternativas como colaboración económica, disposición política y participación en fórmulas de gestión compartida como un consorcio interadministrativo.

El dirigente del PP ha recalcado que los leoneses "no quieren más guerras entre administraciones, ni excusas", sino que FEVE vuelva al centro de León con trenes nuevos, planificación, financiación y soluciones". Para concluir, Antonio Silván ha subrayado que "el verdadero problema" es el rechazo del PSOE a alcanzar acuerdos o comprometer inversiones en este sentido.