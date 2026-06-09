Mañueco invertirá en mejoras tecnológicas para “anticipar y planificar mejor” la extinción de incendios

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El candidato del PP a revalidar la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy mejoras tecnológicas para analizar el comportamiento del fuego para “anticipar y planificar mejor” la extinción de incendios.

Mañueco comprometió, en el debate de investidura que se celebra hoy en las Cortes regionales, un nuevo plan forestal integral, para lograr unos montes “mejor preparados” contra el fuego, impulsando los aprovechamientos y mejorando el operativo de lucha contra incendios.

En concreto, Alfonso Fernández Mañueco, que desgranó su programa de gobierno ante la cámara, anunció “cambios normativos” para impulsar los aprovechamientos forestales y conseguir “más resiliencia ante los grandes incendios” así como colaboración con los sectores agrícola, ganadero y cinegético.

En cuanto al operativo, defendió que es el “mayor de nuestra historia” aunque asumió que seguirán con su refuerzo con más medios materiales y humanos, unos trabajadores, dijo, a los que continuarán mejorando sus condiciones laborales.