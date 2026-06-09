Vázquez ordena a los ujieres que retiren el ‘gurruño’ que Martínez le había dejado sobre el atril a Mañueco
El portavoz socialista le recuerda al candidato que "dos años después se tiene que comer esta cena fría", en relación al acuerdo con Vox
El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ordenó esta tarde a los ujieres de las Cámara, durante el debate de investidura que se celebra en las Cortes, el ‘gurruño’ que el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, había dejado al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el atril, para recordarle que “dos años después se tiene que comer esta cena fría”, tal y como calificó el acuerdo alcanzado entre PP y Vox.
Durante su segunda intervención, Martínez le recordó a Mañueco el documento que el anterior portavoz de Vox, David Hierro, le expuso al presidente de la Junta durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en marzo de 2025, el cual Mañueco no recogió y, posteriormente, el representante de Vox arrugó.