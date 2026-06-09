Gallego señala que UPL estará “siempre al lado del ciudadano” y avanza su mano tendida con Mañueco, pero no para la votación de hoy

La procuradora de la UPL Alicia Gallego, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.Rubén Cacho

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La portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, señaló que su formación estará “siempre al lado del ciudadano”, motivo por el que ofreció su mano tendida al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el que, dijo, encontrará a los leonesistas para “llegar a acuerdos programáticos para mejorar la vida de las personas, que no ideológicos”. En este sentido, avanzó su voto negativo a la votación de hoy.

Gallego dudó de si la “prioridad nacional” es el “gran problema” de Castilla y León “para justificar este pacto de gobierno con Vox”, cuando es el “problema número 11 de la sociedad”. “De este acuerdo se deduce una cuestión gris, de miedo, poco ilusionante, porque son algunas son medidas poco concretas y difusas y el resto, polémicas”, comentó. En este sentido, admitió que es un acuerdo “de peso, con 340 medidas, que da igual si son 400 que 124, porque son huecas” e invita “a pensar que serán continuistas, con más incertidumbre para el ciudadano, que parece más bien un papel mojado, no sé si un ‘gurruño’”.

Señaló que este pacto es “fruto del desconocimiento o de buscar medidas populistas”, que recoge “criterios de ayudas sin tener en cuenta el nivel de renta de la gente, algo que sí justifican en otros puntos”. “Con estos antecedentes de sus partidos, que son sucursales de Madrid, nos ha presentado un copia-pega de Aragón y Extremadura”, opinó.

Gallego sostuvo que los nueve votos que separan al PP de la mayoría absoluta “le vuelven a poner en el mismo punto de partida que en 2022” y la necesidad de acordar con “quien no cree en las comunidades y a quienes descalificaba como desleales, que perjudicaban al sector primario y que funcionaban mejor sin ellos en la anterior legislatura”. “Esta opinión sincera nos genera más desilusión”, apuntó la procuradora, para citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y compararlo con Mañueco: “La necesidad hace virtud”.

También criticó que el pacto “no conlleva mayor descentralización” ni recoge “esa vertebración necesaria ni una conexión con el oeste ni Portugal”. “Pensará lo malos que somos y tristes que podemos llegar a ser. Pero ustedes tienen la culpa: PP y Vox, que han gobernado en la anterior legislatura y ahora forman nuevo gobierno, y también el PSOE como responsable de la políticas nacionales”, sentenció.

En relación a las históricas peticiones de UPL, Gallego calificó de “curioso” que la Mesa de las Cortes de la Cámara, “expresión de la democracia”, negara en la anterior legislatura la posibilidad de presentar una consulta popular sobre la independencia de la Región Leonesa, que ha perdido un 16 por ciento de población, cinco habitantes desde 1983 mientras “Valladolid gana tres”. De ahí que rechazara la “desigualdad” entre provincias que han causado, según señaló, las políticas de la Junta.

Cambio de política

En este sentido, consideró que la sociedad “quiere un cambio, una tendencia hacia la ética y que la política sea el mecanismo para solucionar problemas, no para generarlo”. También exigió a Mañueco que “ejecute las competencias que le corresponden y no deje a los municipios más pequeños en tierra de nadie” y le animó “a pisar los pueblos para ver las necesidades de cada uno, que son de diferentes tamaños y tienen diferentes necesidades”.