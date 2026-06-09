Mañueco culpa a Martínez de "echar gasolina" con los incendios y éste exige "por decencia" que lo retire

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato a la investidura y presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, de "echar gasolina" con el "uso político" de los incendios, algo que el líder del PSOE en la Comunidad ha exigido que retire "por decencia".

La política de incendios ha copado parte del que ha sido el primer debate entre ambos dirigentes en el Parlamento con motivo de la investidura del candidato del PP. Sobre este asunto, Fernández Mañueco ha culpado a Martínez de compartir las "malas formas" del ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Tardó poco en meterse en el fango para salpicar como el que más", ha manifestado el presidente en funciones, quien ha preguntado al portavoz del PSOE si "desea que haya incendios". "Esto es lo que tienen que aportar a la lucha contra los incendios, echar gasolina", ha subrayado.

Ante estas acusaciones, Carlos Martínez ha exigido al presidente "por decencia" que retire esas palabras del diario de sesiones, algo que finalmente no se produjo, al tiempo que ha señalado: "Si hay alguien que es responsable de los incendios durante todo este verano, que estaba comiendo gambas en Cádiz, ese es usted, usted es el responsable".

Así, Martínez ha culpado a Fernández Mañueco de "ignorar" al Servicio de Prevención de Extinción de Incendios, al tiempo que ha criticado su "nefasta" gestión forestal de montes sobre los que "no ha tomado ni una sola medida" de cara a este verano.