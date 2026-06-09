Mañueco niega "retrocesos" en derechos sociales tras su pacto con Vox y llama a la tranquilidad

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato a la investidura y presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado que el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox vaya a suponer una merma en los derechos sociales de la Comunidad y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a toda la ciudadanía.

Durante su contestación al portavoz de Vox, Carlos Pollán, el líder autonómico ha garantizado que el documento final está diseñado para "mantener y potenciar" los derechos sociales. "Todos pueden estar muy tranquilos, simplemente hemos apostado por lo que compartimos por encima de lo que nos diferencia".

"No hay retroceso de derechos en el documento, en el acuerdo que hemos firmado, todo lo contrario, nuestros objetivos coincidentes son mantener y potenciar unos servicios públicos que ya son de excelencia", ha aseverado Fernández Mañueco.

En este sentido, el presidente en funciones ha tildado a los representantes del PSOE de "profetas del apocalipsis" por "anunciar todo tipo de desgracias y catástrofes" ante la conformación del próximo Ejecutivo de coalición. Frente a estas tesis, ha ensalzado el texto firmado como un acuerdo "transparente y diáfano" que sitúa a Castilla y León "por encima" de cualquier discrepancia partidista con el fin de aportar "estabilidad, gestión y certidumbre económica".

"Les molesta a los que sólo justifican los pactos que hacen ellos, aunque sean con quienes quieren acabar con nuestro país, con nuestra Constitución, o a los que se empeñan en levantar cordones sanitarios que nuestros electores no han querido poner", ha señalado el presidente en respuesta a Pollán.

AGRADECIMIENTOS

Finalmente, el candidato 'popular' ha agradecido expresamente a Pollán el "buen tono personal" mostrado y ha admitido que, si bien la negociación ha registrado momentos "complejos y discrepancias", estas se han reconducido con "generosidad, responsabilidad y mucho diálogo". De este modo, ha garantizado que el próximo Gobierno autonómico actuará con "dedicación y lealtad" mutua "las 24 horas del día y los siete días de la semana".