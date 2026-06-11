FAE y la Subdelegación reclaman al Ministerio más capacidad eléctrica para garantizar el crecimiento industrial de Burgos

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La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Subdelegación del Gobierno en Burgos han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la necesidad de reforzar las infraestructuras eléctricas de la provincia para garantizar el desarrollo industrial y asegurar la disponibilidad de potencia suficiente para futuros proyectos empresariales.

Esta fue la principal conclusión de la reunión celebrada ayer en Madrid entre el vicepresidente de FAE, Javier Herrán; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente; el director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, Juan Miguel López Rubio; y el director de la Oficina Técnica de FAE, Gustavo Sánchez.

Durante el encuentro, los representantes burgaleses trasladaron al Ministerio una de las principales preocupaciones del tejido empresarial de la provincia: la limitada capacidad de algunas infraestructuras de distribución eléctrica para atender la llegada de nuevos proyectos industriales de gran consumo energético o las ampliaciones previstas por empresas ya implantadas.

Tanto FAE como la Subdelegación del Gobierno subrayaron la paradoja que supone que Burgos, una provincia excedentaria en producción eléctrica, pueda encontrar dificultades para disponer de la potencia necesaria para atraer nuevas inversiones o facilitar procesos de crecimiento y descarbonización empresarial.

Como respaldo a esta reivindicación, FAE presentó un informe elaborado a partir de una encuesta realizada a comienzos de este año entre empresas burgalesas. Los resultados reflejan una tendencia clara al incremento de la demanda energética: el 41% de las compañías consultadas prevé aumentar su potencia contratada durante los próximos dos años y, de ellas, una de cada tres estima que necesitará incrementarla en más de un 50 por ciento..

Ante esta situación, los representantes burgaleses solicitaron al Ministerio acelerar las actuaciones previstas en varias infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico de la provincia. En concreto, reclamaron avances en la ampliación de las subestaciones eléctricas de Villimar, Villatoro, Villalbilla y Puentelarrá.

Según la información analizada durante la reunión, la ampliación de la subestación de Villatoro se encuentra ya en una fase avanzada de desarrollo, mientras que la actuación prevista en Puentelarrá presenta una tramitación más compleja. No obstante, tanto FAE como la Subdelegación coincidieron en señalar que las ampliaciones de Villimar y Villalbilla supondrían un impulso decisivo para incrementar la capacidad eléctrica disponible en Burgos.

Los participantes destacaron que disponer de una red eléctrica dimensionada para responder a las necesidades futuras se ha convertido en un factor determinante para competir en la captación de inversiones. Sectores estratégicos como la automoción, la alimentación, la logística avanzada o el desarrollo de nuevos ámbitos residenciales demandan cada vez mayores niveles de potencia eléctrica.

En este contexto, Javier Herrán defendió la necesidad de anticipar las inversiones en infraestructuras energéticas para evitar que Burgos pierda oportunidades de crecimiento por falta de capacidad disponible. Una posición compartida por Pedro Luis de la Fuente, quien trasladó a los responsables de la Secretaría de Estado de Energía la importancia estratégica que estas actuaciones tienen para el futuro económico de la provincia.

La reunión permitió analizar la situación actual de la red eléctrica burgalesa y explorar posibles vías de colaboración entre administraciones y agentes económicos para impulsar las actuaciones necesarias. Tanto FAE como la Subdelegación del Gobierno consideran prioritario que Burgos disponga de las infraestructuras energéticas adecuadas para responder a la demanda industrial actual y futura, consolidando así su posición como uno de los principales polos industriales del norte de España.