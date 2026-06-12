Barbón arropa a Mañueco en la toma de posesión y deja en evidencia al Gobierno y al PSOECyL

Publicado por Felipe Ramos / Raúl Ruano Burgos Creado: Actualizado:

Barbón 1, Gobierno de Sánchez 0. El presidente del Principado de Asturias arropa a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión este jueves día 11 para su tercer mandato como presidente de la Junta de Castilla y León y deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que inexplicablemente no envía a ningún ministro, lo que se conoce como ministro de jornada, al acto de jura del cargo de Mañueco, y también al PSOE de Castilla y León de Carlos Martínez. Un líder socialista que, todavía este jueves en declaraciones a los medios tras la toma de posesión, arremetía contra Mañueco por jurar sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía "con la misma mano que firmó el pacto con VOX que es contrario a estas normas". Además de cargar contra la "falta de fuerza, ilusión y motivación " de Mañueco. "Estamos en el tiempo del pato cojo", puntualizaba Martínez.

Críticas que la presencia en la toma de posesión arropando a Mañueco del presidente asturiano, uno de los barones socialistas que gobierna una Comunidad, los otros son Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, Salvador Illa en Cataluña y María Chivite en Navarra, dejan aun más en evidencia al líder del PSOE de Castilla y León, a quien poco o nada se le veía con Adrián Barbón, al menos públicamente.

Eso sí, Barbón llegaba a las Cortes de Castilla y León, saludaba, felicitaba y aplaudía a Mañueco tras jurar su cargo y su discurso y se iba como había llegado, sin hacer declaraciones a los medios. Unos aplausos de Barbón al presidente de la Junta que contrastan con el silencio de la bancada del PSOE, que ni se levantaban ni aplaudían, salvo algún que otro procurador tímidamente, a Fernández Mañueco.

La de Barbón, además, no era la única presencia destacadas de un dirigente socialista para arropar a Mañueco en su toma de posesión. Hay que destacar también la asistencia del alcalde de León, José Antonio Diez. El único de los regidores socialistas de capitales de provincia que hacían acto de presencia este jueves en la Cámara autonómica. Ni la de Palencia, Miriam Andrés, quien se estaba el martes día 9 en el pleno de investidura, ni el de Soria, Javier Antón.

Alfonso Fernández Mañueco y José Antonio DiezICAL

Y si en evidencia dejaba Barbón con su presencia al PSOECyL, más aún al Gobierno de Sánchez y su desplante a Castilla y León. Más de 300 personas invitadas, entre ellas los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Aragón, Jorge Azcón; Extremadura, María Guardiola, además del asturiano y el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, entre otras personalidades, pero ningún ministro de Sánchez.

Estaba invitado, tal y confirman desde las propias Cortes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pero en su lugar se enviaba al secretario general de Cooperación Territorial, Agustín Torres, al que hay que sumar al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Hasta ahí llegaba la representación del Ejecutivo central en la toma de posesión de Fernández Mañueco. Ni rasto del ministro de jornada para estos actos.

Conviene recordar que hace cuatro años, en 2022, acudía la entonces ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, quien además intervenía en la toma de posesión de Mañueco. Y en 2019 era la titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, la vallisoletana Reyes Maroto, quien asistía pero, eso sí, no hacía uso de la palabra.

Este jueves, en la tercera toma de posesión de Mañueco, el Gobierno decidía mandar al secretario general de Cooperación Territorial, ni siquiera un secretario de Estado de los dos con los que cuenta el Ministerio en sustitución de Ángel Víctor Torres, quien está en Canarias con el papa León, como la máxima representación del Ejecutivo en el acto central del inicio del nuevo mandato, el tercero con Alfonso Fernández Mañueco al frente, en Castilla y León.

El PSOECyL fue partícipe intelectual, según las fuentes consultadas por este periódico, de que ningún miembro del Gobierno de España acudiera a la toma de posesión del ‘popular’. Nula representación del Ejecutivo central en las Cortes autonómicas a pesar de que cuenta con tres ministros de Castilla y León: los vallisoletanos Óscar Puente (ministro de Transportes y Movilidad Sostenible) y Ana Redondo (ministra de Igualdad) y el segoviano Óscar López (ministro para la Transformación Digital y la Función Pública). A mayores también nació en la Comunidad, en La Bañeza (provincia de León) para ser más exactos, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles que llegó a ser diputada por la provincia de Ávila, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera política en Madrid. Ninguno de ellos acompañó al jefe de la Junta en su investidura.

El PSOE de Castilla y León intentó que ningún miembro del Gobierno acudiera este jueves al Parlamento autonómico y, de hecho, se enteraron en el último momento que Adrián Barbón sí acudía a la toma de posesión. Según las fuentes consultadas trataron de impedir su presencia, pero tal y como se comprobó, no pudieron evitarlo. Así, su estrategia la echó por tierra el presidente socialista del Principado al acudir a arropar a Mañueco en su tercera toma de posesión que aplaudió al salmantino después de su discurso.

Quienes si estaba presentes, además de los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia, Extremadura, Cantabria y Aragón y de Rajoy, los ex presidentes de la Junta Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas; la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez; el vicepresidente del Senado, el senador por Castilla y León Javier Maroto; además de alcaldes como el de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el de Salamanca, Carlos García Carbayo; y la de Burgos, Cristina Ayala; y presidentes de diputaciones, como el de Valladolid, Conrado Íscar; Zamora, Javier Fagúndez; el de Salamanca, Javier Iglesias; y el de Burgos, Borja Suárez.

Ni rastro de la dirección de VOX

Claro que la del ministro no era la única ausencia a reseñar y destacar. Por el flanco de VOX, y pese al acuerdo de Gobierno con el PP, nadie de la dirección nacional de Bambú aparecían por las Cortes. Ni el martes, en la investidura, ni este jueves, en la toma de posesión había rastro de algún dirigente de la dirección nacional de los de Santiago Abascal.

Dirigentes de Bambú que no se han visto por Castilla y León ni para el pacto, ni para la investidura, ni ahora para la toma de posesión. Todo lo contrario que en otros territorios, como en Extremadura, Aragón y, más recientemente, en Andalucía.

Hace cuatro años, en 2022, el propio presidente de VOX, Santiago Abascal, se desplazaba a Castilla y León para asistir a la sesión de investidura, pero ahora ni Abascal ni nadie. Las fuentes de VOX consultadas por este periódico señalan que, entonces, eran otras circunstancias al ser la primera vez que VOX entraba en un gobierno autonómico en España.

La bancada de grupo mixto de las Cortes, vacíaE. M.

Nadie del Grupo Mixto

Pero aquí no se acaban las ausencias a la toma de posesión. A éstas deben sumarse la de los cinco procuradores del grupo mixto, los tres de la UPL, Alicia García, Luis Mariano Santos y Rosa Quintanilla, que nunca acuden; el de Soria Ya, Ángel Ceña, y Pedro Pascual, de Por Ávila. Ni uno de los cinco parlamentarios hacían acto de presencia, pese a los más de100.000 euros al año que supone el sueldo, sin ir más lejos, de la portavoz de la UPL.