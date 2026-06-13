Mañueco mantiene a Blanco de vicepresidenta, encarga incendios a Corral, Vox ficha al presidente de Asaja Ávila para Agricultura y Pico gana el pulso a Pollán por Cultura

Publicado por Alicia Calvo, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Ya se conoce el nombre de los elegidos para gobernar Castilla y León: los 11 políticos y políticas que se sentarán en el Consejo de Gobierno con Alfonso Fernández Mañueco. Habrá cinco caras nuevas y los perfiles fuertes del presidente se mantienen a su lado.

Mañueco entrega la Vicepresidencia segunda a Isabel Blanco, con competencias tan importantes como vivienda o despoblación; la gestión de los incendios recae en María González Corral, y María Pardo se estrena con la joya de la corona, uno de los pilares fundamentales y 'vitrina' de la Junta, Educación. Emerge para Movilidad la abulense Cristina Sanchidrián y continúa Quiñones, que llega a Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Gago, Carriedo y Vázquez también siguen en el Gobierno.

Mientras, VOX ficha al presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, para Agricultura y Alberto Díaz Pico le gana el pulso por Cultura a Pollán, que se queda con Desregulación. Una alineación que ya avanzó este periódico en la última semana.

"Es un equipo de personas preparadas y con talento que van a impulsar el futuro de nuestra tierra", ensalzó Mañueco, al tiempo que comprometió que trabajarán "al servicio de las personas": "Es un gobierno fuerte para seguir avanzando y apostando por el protagonismo y el liderazgo en el futuro de nuestro país".

El presidente de la Junta ha presentado este sábado su cuarto gobierno, el segundo en coalición con VOX, en el que hay renovación, pero también continuidad. Sin acompañamiento ni presencia del vicepresidente Pollán (la otra mitad de la coalición) y en una presentación sin precedentes, puesto que hace cuatro años el anuncio de los miembros del ejecutivo autonómico se materializó con dos comunicados desincronizados (uno por PP y otro por VOX), Mañueco da a conocer un equipo donde el peso 'popular' recae en primeros espadas con experiencia de gestión. Una apuesta por la veteranía en la que cabe también savia nueva.

Irrumpen dos rostros femeninos nuevos por el PP: María Pardo y Cristina Sanchidrián. Pocas sorpresas en algunas carteras: Gago repite en la Presidencia, Carriedo mantiene Economía y Hacienda y volverá a ser la voz de la Junta y Alejandro Vázquez se convierte en 'superconsejero' al sumar Bienestar Social a Sanidad.

Otro de los nombres del día es el de Juan Carlos Suárez-Quiñones. Aunque muchos lo veían defenestrado tras los feroces incendios del pasado verano, Quiñones vuelve a erigirse como uno de los hombres de confianza del presidente y repite entre los suyos, aunque cambia de área para asumir las riendas de Industria, Empleo y Universidades.

El único que se cae del equipo titular de Mañueco en la última legislatura es el hasta ahora consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, porque ya se habían producido las salidas de Rocío Lucas, que dejó Educación por la Secretaría segunda de la Mesa de las Cortes, y la exconsejera de Industria, Leticia García, nombrada portavoz del grupo Popular en las Cortes. Sanz Merino pasará a la dirección del grupo parlamentario.

A lo que se suma la salida también del hasta ahora consejero de Cultura Gonzalo Santonja, que se quedó con el Gobierno de Mañueco tras la ruptura de VOX.

En el nuevo equipo del presidente de la Junta para su tercer mandato, pero cuarto gobierno, los 'populares' se quedan con siete carteras y una vicepresidencia con área de gobierno, frente a las tres de VOX y la vicepresidencia primera que gestionan los de Santiago Abascal.

Eso sí, la paridad viene sólo por parte del PP, que contará con tres consejeras y una vicepresidenta. Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y el presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, son los tres nombres de VOX en el nuevo ejecutivo autonómico. VOX sigue los pasos de Extremadura y Aragón y liga a la Vicepresidencia de Pollán Desregulación. De nuevo, tres hombres y ninguna mujer. Y ya van seis si se suman los dos ejecutivos en los que los de Abascal entraron tras pactar con el PP en Castilla y León.

El presidente de la Junta apuntó que la intención es que la nueva Junta empiece a trabajar "desde el minuto uno", y es por ello que el primer Consejo de Gobierno se celebrará este próximo lunes, 15 de junio, tras el acto de toma de posesión convocado a las 10.30 horas en la sede de la Presidencia.

Fernández Mañueco aseguró que la lista de elegidos para dirigir las carteras del Ejecutivo autonómico es fruto de "un diálogo intenso" entre el PP y VOX: "Hemos llegado a un acuerdo pensando por y para Castilla y León y hemos buscado aquello que nos une más allá de las diferencias". "Estamos todos personal y políticamente más preparados para que este gobierno sea más fuerte", apostilló.

Con este nuevo equipo, PP y VOX empiezan un nuevo idilio para, a priori, toda la legislatura. El tiempo dirá qué tal se avienen.

Carlos Pollán.ICAL

Carlos Pollán | Vicepresidencia primera y Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (VOX)



La Vicepresidencia primera de la Junta de Castilla y León será para VOX, tal y como establece el acuerdo de gobierno, y al frente se situará, como ya era sabido, Carlos Pollán. El partido de Abascal quiere evitar errores pasados y la etiqueta de 'vicenini' por lo que une esta vicepresidencia con una consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Entre otras funciones, asume la tarea de reducir la carga administrativa -que ya tenía García Gallardo en el primer gobierno PP-VOX de 2022- y cuestiones menores de la ahora reformulada Familia e Igualdad de Oportunidades, aunque él prefería Cultura, que le arrebata Pico.

Isabel Blanco.ICAL

Isabel Blanco | Vicepresidencia segunda (PP)



La Vicepresidencia segunda es, sin duda, la gran novedad del nuevo Gobierno de Mañueco. Una vicepresidencia que ejercerá de contrapeso a la de Pollán y a la que le suma competencias tan importantes como Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Y para esta área Mañueco vuelve a elegir a la hasta ahora vicepresidenta Isabel Blanco, quien conoce bien la gestión de estas competencias y una persona de su absoluta confianza tanto en el Ejecutivo, con cometidos tan relevantes como la número dos de la Junta y Familia, como en el partido, donde fue su directora de campaña.

Luis Miguel González Gago.ICAL

Luis Miguel González Gago | Consejería de la Presidencia (PP)



Para la Consejería de la Presidencia, Mañueco apuesta por la continuidad de uno de los integrantes de su círculo de confianza durante la pasada legislatura, Luis Miguel González Gago. En esta etapa en la que la Vicepresidencia primera irá a manos de VOX, el presidente de la Junta refuerza las carteras más cercanas a él con personas de su confianza, y es ahí donde mantiene a un Gago que dio el salto al Consejo de Gobierno en 2023.

Carlos Fernández Carriedo.ICAL

Carlos Fernández Carriedo | Economía y Hacienda (PP)



Uno de los hombres del presidente. Repite también Carlos Fernández Carriedo, que conserva la cartera de Economía y Hacienda, encargada de cuestiones capitales como la elaboración de los presupuestos y la política fiscal a la que el presidente le da prioridad absoluta. Esta cartera es de suma importancia y, por ello, Mañueco la delega en uno de sus pilares. Carriedo repite también como portavoz, donde se ha manejado con destreza.

Juan Carlos Suárez-Quiñones.ICAL

Juan Carlos Suárez-Quiñones | Empleo, Industria, Universidades y Comercio



Muchos le daban por amortizado, pero nada más lejos de la realidad. Juan Carlos Suárez-Quiñones sigue, conserva el aval del presidente de la Junta y vuelve a ocupar un sillón del Consejo de Gobierno en el que se sentó por primera vez hace ya once años, entonces de la mano de Herrera. La crisis de los incendios que arrasaron parte de la Comunidad el pasado verano no penalizó en las urnas al PP (los pueblos más afectados se tiñeron de azul, ganó en León capital y empató a procuradores en la provincia) ni tampoco ha penalizado al propio Quiñones, que se mantiene en la alineación titular de Mañueco, ahora en Empleo, Industria, Universidades y Comercio.

María González Corral.ICAL

María González | Medio Ambiente y Energía (PP)



Procedente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, otro de los rostros que continúa en el Consejo de Gobierno es el de la vallisoletana María González Corral, solo que ahora lo hará al frente de Medio Ambiente y Energía. Una cartera con la gestión de los incendios como cuestión central y que pierde Vivienda, Ordenación del Territorio y Despoblación.

Joaquín Antonio Pino.Miriam Blázquez

Joaquín Antonio Pino | Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (VOX)



Era la principal incógnita. A quién elegía Bambú para una de sus carteras en una Comunidad en la que el campo tiene tanto peso como esta. Joaquín Antonio Pino es finalmente el escogido y desbanca a Pedro Medina, el candidato mejor colocado para el puesto. VOX inclina así la balanza para el último nombre en aparecer en escena, el presidente de Asaja Ávila. Veterinario e ingeniero agrónomo, lleva 18 años al frente de la organización agraria abulense. Ahora, Bambú deposita en él su confianza para gestionar un sector primario que VOX considera esencial.

Alejandro Vázquez.ICAL

Alejandro Vázquez | Sanidad y Bienestar Social



Nunca hubo duda: Alejandro Vázquez repite al frente de una Consejería que ha gestionado con criterio. El consejero de Sanidad pasa a ser una especie de 'superconsejero'. Además del área sanitaria, en la que tiene una solvente trayectoria, Mañueco le entrega Bienestar Social, otro de los puntos fuertes de esta Comunidad.

Su presupuesto siempre ha sido el más abultado al tratarse de un servicio esencial como la Sanidad, pero ahora acapara aún más servicios determinantes para los castellanos y leoneses, toda vez que la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha partido y las cuestiones menores de esta área recaen en la Vicepresidencia de Pollán. El respaldo a Vázquez es máximo.

Cristina Sanchidrián.ICAL

Cristina Sanchidrián | Movilidad, Transformación Digital e IA (PP)



Emerge como uno de los nuevos rostros en el Ejecutivo autonómico. La abulense Cristina Sanchidrián asumirá la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Una cartera que incorpora la IA, pero sobre la que recae el proyecto Buscyl, una de las medidas estrella de Mañueco en la pasada legislatura. Ahí entra Sanchidrián, que además contó ya con la confianza del presidente cuando la colocó como número uno en la lista del PP por Ávila.

María Pardo.ICAL

María Pardo | Educación (PP)



Entra por todo lo alto en el gobierno. María Pardo asume Educación, uno de los departamentos más destacados para Castilla y León y que no le es desconocido, no en vano es la secretaria de Universidades del PP. Una de las carteras esenciales en los gobiernos de Mañueco, de las que más recursos se destina y que pone a la Comunidad en cabeza de numerosos ranking. Asume el reto de mantener los buenos resultados que cosecha Castilla y León en Educación, como los de los informes PISA.

Alberto Díaz Pico.ICAL

Alberto Díaz Pico | Cultura, Turismo y Deporte (VOX)



La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que ya recayó en VOX en el anterior gobierno de coalición, volverá a estar en manos de los de Abascal esta legislatura. Al frente se situará quien ya es el referente del partido en Castilla y León para la dirección de Madrid, Alberto Díaz Pico, según las fuentes de la dirección nacional consultadas por este periódico. Pico ya se erigió como gran figura de VOX en la Comunidad cuando encabezó la codiciada candidatura por Valladolid y conoce bien la gestión y la Administración tras su etapa como número 2 de la Consejería de Empleo en el anterior gobierno de coalición. Demuestra su fortaleza desde el inicio al ganarle el pulso a Pollán, que se queda sin Cultura.