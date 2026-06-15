Mañueco exige a sus consejeros "calle" y evitar "las atalayas de los despachos"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

"No podemos considerar nuestros despachos atalayas". Fueron las palabras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dirigió a sus flamantes nuevos consejeros después de que estos hubieran jurado su cargo. Así, el jefe del Ejecutivo autonómico dejó claro lo que espera de su equipo para los próximos cuatro años. "Nuestros despachos están a pie de calle, en cada pueblo, cerca de la gente", reiteró.

Durante su intervención para clausurar el acto de toma de posesión, que se celebró este lunes en el patio del colegio de La Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta, Mañueco trasladó a su equipó una petición de "compromiso firme y dedicación enérgica". "Sois servidores públicos, los ciudadanos nos piden entrega absoluta. Todos nos debemos a las personas de Castilla y León", enfatizó.

En este sentido, Mañueco señaló que el gobierno autonómico es "un instrumento al servicios de las personas de nuestra tierra". Así, puso de manifiesto que tanto el Partido Popular como VOX han llegado a un acuerdo para conformar el Ejecutivo. "Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para entender el mandato que nos dieron los castellanos y leoneses en las urnas", aseguró, para después agregar que han constituido un "equipo compacto, único". "Queremos aportar a nuestra tierra estabilidad, progreso y también futuro", apostilló.

"Os embarcáis en este ilusionante proyecto llamado Castilla y León", continuó Mañueco a sus dos vicepresidentes (Carlos Pollán, que asume también una consejería, e Isabel Blanco) y a los nueve consejeros restantes (Luis Miguel González Gago, Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, María González, Cristina Sanchidrián, Joaquín Antonio Pino, Alejandro Vázquez, María Pardo y Alberto Díaz Pico). Un proyecto que, según destacó el presidente de la Junta, "exige total dedicación y total compromiso".

También quiso mostrar Mañueco su "agradecimiento infinito a quienes dejan de ser consejeros". "Os llevaré siempre en el corazón", señaló, a la vez que hizo extensivo ese agradecimiento a toda la comunidad autónoma.

"Contáis con capacidad, experiencia, ganas. El papel que habéis jurado lo vais a hacer con notable satisfacción", continuó Mañueco, que no pasó por alto un mensaje para pedir comprensión a los familiares y amigos de los nuevos consejeros. No en vano, apuntó que "el cumplimiento del deber a veces impone sacrificios", entre ellos "la constante renuncia a la propia vida personal". Eso sí, matizó que "los sacrificios no solo son necesarios sino que valen la pena cuando se alcanza la meta perseguida".

"Esta en nuestras manos el futuro de las personas de Castilla y León y tenemos el apasionante reto de seguir transformando en positivo el futuro de nuestra comunidad autónoma", insistió Fernández Mañueco en su intervención, previa a la foto de familia del nuevo Ejecutivo y a la celebración de la primera reunión del Consejo de Gobierno.

"Cuento con vosotros y podéis contar conmigo", apostilló Mañueco , "tengo la confianza en cada uno de vosotros para trabajar en cada momento con energía y contribuir al crecimiento de Castilla y León y de España". "Muchísima suerte, mucho éxito y mucho acierto en vuestros importantes cometidos en beneficio de todos los castellanos y leoneses. Vuestra suerte, acierto y éxito serán de toda la población de nuestra comunidad autónoma", finalizó el presidente.

El acto de toma de posesión de los consejeros congregó en la sede de la Presidencia un amplio número de asistentes. Por un lado, familiares y personas cercanas a los nuevos integrantes del equipo de Mañueco que quisieron acompañarles en este día. Por otro, autoridades de la Comunidad autónoma, alcaldes y representantes de diferentes entidades.

Entre estas autoridades destacan los miembros de la Mesa de las Cortes con la excepción de la socialista Nuria Rubio y con su presidente, Francisco Vázquez, al frente. También se pudo ver al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; al de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; y al de León, José Antonio Diez. También asistieron al acto presidentes de diputación, dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias y de la patronal o los sindicatos.

Lapsus de Blanco

El lapsus de la jornada lo protagonizó Isabel Blanco, que en el momento de jurar su cargo lo hizo como vicepresidenta primera, cuando en realidad será la vicepresidenta segunda. La confusión despertó alguna risa tímida entre el público y, tras darse cuenta de su error, Blanco se apresuró a corregirse. De hecho, cuando se acercó para colocarse junto a Mañueco y Pollán, el primero en jurar, los tres parecieron bromear al respecto.