La ganadería extensiva del caprino, clave para conservar la biodiversidad y prevenir incendios en Ávila

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La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) coordinará el proyecto BioPastoreo, que pretende mantener la ganadería extensiva de caprino en el Parque Regional de la Sierra de Gredos con el fin de frenar el declive del pastoreo de montaña, mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y mejorar las condiciones ecológicas que favorecen la conservación a largo plazo del quebrantahuesos y otras especies asociadas a los ecosistemas de montaña.

La iniciativa está coordinada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y cuenta con cofinanciación de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila, además de con el apoyo de la Cooperativa Ganaderos de Caprino de Candeleda y el Ayuntamiento de Candeleda.

Concretamente, BioPastoreo se desarrolla en un territorio marcado por el acusado descenso de la ganadería extensiva de montaña en la Sierra de Gredos. Entre 1982 y 2024 los municipios del entorno han perdido cerca del 48 por ciento de su cabaña caprina y en la actualidad permanecen unas 18.000 cabras, concentradas mayoritariamente en el municipio de Candeleda gracias, en gran medida, al trabajo desarrollado por la Cooperativa Ganaderos de Caprino de Candeleda para mantener la actividad productiva.

En este contexto, el proyecto trabajará con las últimas doce explotaciones ganaderas familiares del Parque Regional de la Sierra de Gredos con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la actividad, incrementar el valor añadido de sus producciones y favorecer la continuidad de la ganadería extensiva como actividad estratégica para el territorio.

Entre las actuaciones previstas se encuentra el impulso de productos diferenciados asociados a sistemas ganaderos comprometidos con la conservación de la biodiversidad, como el Queso de Montaña ProBiodiversidad y el Cabrito de Montaña ProBiodiversidad, elaborados por explotaciones que desarrollan su actividad en régimen de extensivo y en los ecosistemas de montaña del Parque Regional de la Sierra de Gredos en coexistencia con el quebrantahuesos.

Durante la jornada de presentación, los distintos representantes de las administraciones públicas han coincidido en elogiar un proyecto que tiene en consideración a los pobladores y su modo de vida, mejorando sus condiciones económicas, al tiempo que se recupera una especie emblemática como es el quebrantahuesos.

El evento ha despertado gran interés congregando a todos los ganaderos que forman parte de esta iniciativa, agentes medioambientales, hosteleros y sectores afines al proyecto BioPastoreo que tiene por delante tres años de ejecución, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

MATADERO

Uno de los resultados más relevantes del proyecto será la puesta en marcha de un matadero municipal en Candeleda, concebido como una infraestructura estratégica para fortalecer la viabilidad económica de la ganadería extensiva de montaña y mejorar la comercialización de las producciones locales.

La instalación, que contará con el apoyo técnico de la FCQ, incorporará tecnologías avanzadas y criterios de diseño basados en la evidencia científica más reciente en materia de bienestar animal, etología aplicada y manejo ganadero.

Su diseño no se limitará al cumplimiento de la normativa vigente, sino que incorporará medidas orientadas a minimizar los indicadores de estrés durante todas las fases previas al sacrificio.

Para ello, se aplicarán soluciones específicas en el diseño de corrales, recorridos, sistemas de conducción y zonas de manejo, favoreciendo desplazamientos acordes con el comportamiento natural de los animales y reduciendo estímulos potencialmente estresantes.

La infraestructura contribuirá además a mejorar la trazabilidad de las producciones, reducir costes logísticos para las explotaciones ganaderas y generar nuevas oportunidades de puesta en valor para productos vinculados a sistemas de producción extensivos.

La FCQ ha desarrollado durante décadas programas de recuperación y conservación de esta especie en diferentes sistemas montañosos de la península ibérica y la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre la conservación del quebrantahuesos y el mantenimiento de sistemas ganaderos extensivos.

MANTENIMIENTO DEL QUEBRANTAHUESOS

La organización conservacionista ha señalado que, históricamente, las aves necrófagas han estado vinculadas a territorios gestionados por comunidades ganaderas, que contribuyen al mantenimiento de hábitats favorables y generan recursos alimenticios esenciales para estas especies.

En este contexto, BioPastoreo se integra plenamente en la estrategia de conservación desarrollada por la FCQ, refuerza la colaboración con el sector ganadero como aliado fundamental para la conservación de la biodiversidad y para el mantenimiento de los procesos ecológicos asociados a los ecosistemas de montaña.

Entre otras de las actuaciones previstas, destaca la habilitación de un comedero para aves necrófagas, destinado a apoyar las acciones de conservación y reintroducción del quebrantahuesos desarrolladas por la Fundación.

Este recurso permitirá aprovechar determinados subproductos generados por el futuro matadero municipal como aporte alimenticio para las aves necrófagas y reducir además la necesidad de transporte de estos materiales desde otras instalaciones.

Se estima que esta medida permitirá evitar la emisión de aproximadamente 25.000 kilogramos de CO2 al año, contribuyendo simultáneamente a la economía circular y a la reducción de la huella de carbono asociada a la gestión de estos recursos.

Todo este trabajo contribuirá además a reforzar la conectividad ecológica para el quebrantahuesos entre diferentes núcleos poblacionales de la especie en la Península Ibérica, fortaleciendo la funcionalidad de la Red de Infraestructuras Verdes y de Conectividad y Restauración Ecológicas del territorio.