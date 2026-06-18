Zamora Duero Especial se lanza a conquistar a los nuevos turistas

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Cultura. Tradición. Naturaleza. Gastronomía. Sostenibilidad. Patrimonio. Estos son algunos de los atractivos que la provincia de Zamora ofrece a los visitantes y que ahora la Diputación, a través del Patronato de Turismo y con el apoyo económico de los fondos Next Generation de la Unión Europea, quiere poner en valor a través de la iniciativa 'Zamora Duero Esencial'. El objetivo está claro: "Convertir a Zamora en un destino de referencia para el turismo de interior".

"No hemos creado un parque temático para el turismo, solo queremos aprovechar nuestras fortalezas: gastronomía, patrimonio, naturaleza, bodegas, tradición y capital humano", remarcó el vicepresidente primero de la Diputación provincial y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio artístico, Victor López, durante su intervención en el acto celebrado hoy en la Gran Vía madrileña, que fue conducido por las creadoras de contenidos Miriam y Sara, caras visibles de 'Salamancavivela', una cuenta de referencia en la difusión de actividades, vida cultural y estilo de vida. Y es que esta campaña de promoción de Zamora tiene como punto fuerte la utilización de influencers, creadores de contenidos, prescriptores y embajadores para ampliar el público objetivo al que llegar. La idea es que Zamora sea atractiva para ese nuevo turista que se encuentra en las redes sociales o que consume podcast. "Tenemos que crear esa necesidad de querer estar en Zamora", aseveró López. En este sentido, insistió en que desde la Diputación se apuesta por "un turismo de identidad y de sostenibilidad. Un turismo sin prisa donde se siga mimando a los turistas, pero también a los ciudadanos que viven en esas zonas". Un objetivo que, según apuntó, se está consiguiendo, lo que ha permitido crear empleos y potenciar la economía de la provincia a través del turismo.

"Este Plan de Sostenibilidad del Duero es una herramienta más", señaló el vicepresidente de la Diputación, que explicó que este Plan "empieza en Zamora capital, y llega hasta la frontera con Portugal para revitalizar el patrimonio y el territorio". Precisamente, el país vecino aparece como una oportunidad, según desarrolló López. "Hay que mirar a nuestros vecinos portugueses", resaltó, explicando que precisamente para abrir ese mercado "se ha creado una oficina de turismo, dotada de las últimas tecnologías, en lo que era la antigua aduana". "El objetivo es que los visitantes lusos, nada más que entren en Zamora, puedan ver todo lo que ofrece la provincia", subrayó.

Según indicó en el acto, a través de 'Zamora Duero Esencial', se pretende que los visitantes puedan descubrir el territorio "más allá del viaje". Se trata, por tanto, de "saborear, degustar, beber, vivir, sentir y recordar la provincia. "Una percepción más moderna del territorio, más sensorial, como exigen ahora los visitantes", apuntaron. Para conseguir esas nuevas experiencias, que los creadores de contenidos, embajadores y prescriptores han podido disfrutar en los últimos meses, se han abierto o se van a abrir nuevas rutas de senderismo, zonas de acogida sostenible, miradores, señalización digital o audioguías personalizadas, entre otros adelantos. Porque una de las claves de esta iniciativa es unir la modernidad de las nuevas tecnologías con la historia que atesora una provincia como Zamora, que está "llena de matices" que deben ser conocidos, pero también narrados.