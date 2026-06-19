El último gran rebaño trashumante cruza Soria camino de Tierras Altas

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Cientos de ovejas atravesaron hoy las calles de la ciudad de Soria en una imagen cada vez más excepcional y que difícilmente volverá a repetirse. El rebaño de los hermanos Pérez, de Navabellida, protagonizó su último paso trashumante por la capital soriana dentro de la actividad 'Somos Trashumantes', antes de que sus propietarios se jubilen y pongan fin a una tradición ganadera que durante décadas ha unido los pastos de invierno de Andalucía con las montañas de Tierras Altas.

El recorrido desde El Cañuelo hasta Garray volvió a despertar la curiosidad de vecinos y visitantes, que acompañaron con fotografías y aplausos el avance pausado del ganado por las calles de la ciudad. Se trataba del último viaje de una de las escasas cabañas trashumantes que todavía mantienen viva una práctica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial y estrechamente ligada a la historia económica y social de la provincia.

Los hermanos Pérez han sido durante años uno de los símbolos de la trashumancia soriana. Cada primavera emprendían el regreso desde los pastos andaluces hasta Navabellida siguiendo las antiguas cañadas reales, un trayecto de cientos de kilómetros que permitía aprovechar los recursos naturales de distintos territorios y que contribuyó durante siglos a vertebrar la actividad ganadera de amplias zonas del país.

La iniciativa ‘Somos Trashumantes’, impulsada por la Mancomunidad de Tierras Altas, ha querido rendir homenaje a esta forma de vida y acercarla a la ciudadanía mediante varias jornadas de convivencia con el rebaño. Tras el paso por Soria, la programación continuará mañana con una nueva etapa por la Cañada Real acompañando a los animales y concluirá el domingo en Navabellida con el recibimiento a los ganaderos y la celebración de la Fiesta de la Trashumancia.

La jornada festiva incluirá actividades vinculadas a la cultura pastoril, como degustaciones de migas, demostraciones de esquileo, exhibiciones relacionadas con el manejo del ganado y un homenaje a los hermanos Pérez por su contribución a la conservación de una tradición que forma parte de la identidad de Tierras Altas.

Con su retirada, desaparece uno de los últimos ejemplos de trashumancia a larga distancia que aún perviven en la provincia de Soria. Aunque la actividad ganadera continúa en la comarca, la jubilación de los hermanos Pérez supone el final de una forma de vida.