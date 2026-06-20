La Junta establece un amplio dispositivo para localizar al joven que desapareció ayer cuando nadaba en el embalse de Ricobayo

Búsqueda de un joven desaparecido en el embalse de Ricobayo (Zamora).

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La Junta ha establecido un amplio dispositivo de búsqueda a primera hora de la mañana para tratar de localizar a un joven de unos 20 años que desapareció ayer cuendo estaba nadando en el embalse de Ricobayo, en Muelas del Pan (Zamora), concretamente en las proximidades del Mirador, en la playa ‘la Casita’.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha movilizado el Apolo – Puesto de Mando Avanzado; la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con dos operadores; técnicos del Centro Coordinador de Emergencias; y la Unidad Fénix de Drones.

Asimismo, ha acudido a la zona la Asociación de Salvamento y Rescate Acuático de Castilla y León que trabaja junto con los recursos movilizados por Guardia Civil, entre ellos GEAS y helicóptero de rescate, y con los medios desplegados por bomberos de Zamora y bomberos de la Diputación de Zamora, como recoge Ical.

El Centro Coordinador de Emergencias coordina la intervención que comenzó el viernes 19 de junio al recibirse a las 17.35 horas una llamada indicando que no localizaban a este joven. Desde el primer momento se desplazaron a la zona medios de la Guardia Civil y de los bomberos de Zamora que estuvieron tratando de localizar al joven sin éxito.