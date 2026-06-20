El verano arranca este domingo con ola de calor que pondrá en riesgo a todas las provincias

Archivo - Una mujer con una botella de agua.Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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Las tormentas también activan los avisos amarillos en cinco provincias

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El verano arranca este domingo, 21 de junio, con un episodio de ola de calor que podrán en aviso amarillo (riesgo) a todas las provincias de Castilla y León, donde las temperaturas alcanzarán los 39 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos por las altas temperaturas comenzarán a las 13.00 horas en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Estas alertan se enmarcan en un aviso especial por ola de calor en toda España, con efecto principalmente en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste y Cantábrico oriental.

Asimismo, habrá avisos por tormentas en las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora y León, esta última también por lluvia.

En general, Castilla y León vivirá una jornada de ciel poco nuboso a intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna, y chubascos con tormenta generalizados, que podrán ser localmente fuertes, más probables en zonas de montaña y zona centro.

Las temperaturas mínimas no presentarán cambios o estarán en ligero ascenso, mientras las máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso.

El viento, por su parte, será variable, con predominio del sureste o sur, flojo a moderado, con probabilidad de rachas fuertes en zonas de tormenta.